Kraków po żałobie wraca do zwykłego rytmu życia

Fot. Jarosław Bzowy (archiwum)

Kraków, pogrążony od soboty w żałobie po strzelaninie, w której zamachowiec śmiertelnie ranił sześć osób, w czwartek powoli wraca do zwykłego rytmu życia. Stan 11 osób rannych w ataku pozostaje stabilny.

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Rano flagi przy budynku urzędu miasta były jeszcze opuszczone do połowy, jednak strona internetowa magistratu nie jest już w czarnych barwach. Nawet gęsta mgła spowijająca miasto w ostatnich dniach w czwartek rano rozpierzcha się i błękit nieba można ujrzeć zza chmur.

Na ulicach prowadzących do Rynku Głównego jest niewiele osób. Ale na przystankach panuje tłok. Autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej są wypełnione pasażerami zmierzającymi do pracy i do szkół. W kawiarniach w centrum miasta, jak zawsze o tej porze, pojawiają się klienci chcący zamówić coś na śniadanie.

– Kraków stopniowo wraca do codziennego rytmu. Miasto funkcjonuje normalnie. Choć wydarzenia związane z zamachem pozostają trudnym doświadczeniem, to staramy się żyć normalnie – powiedziała PAP p.o. rzeczniczka prasowa urzędu miasta Patrycja Piekoszewska.

Przypomniała, że w holu budynku urzędu miasta przy placu Wszystkich Świętych jest księga kondolencyjna poświęcona pamięci ofiar. Wpisywać do niej można się do piątku (w godz. od 9.00 do 19.00).

W pięciu krakowskich placówkach leczonych jest 11 rannych w ataku. Ich stan pozostaje stabilny. Rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski powiedział w czwartek rano PAP, że od wczoraj sytuacja się nie zmieniła.

10 rannych znajduje się w pięciu krakowskich lecznicach. Z kolei 27-letnia Polka z uszkodzeniami wątroby przebywa w szpitalu klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie. Jeżeli chodzi o 27-letniego policjanta Artura Morańskiego, dwukrotnie postrzelonego w zamachu, to w środę przeszedł operację ręki w krakowskim szpitalu wojskowym, a jego stan jest stabilny, choć ciężki. Policjanta czekają kolejne zabiegi. Drugi ranny policjant Jakub Kulik przebywa w szpitalu im. Jana Pawła II. Jego stan jest stabilny. W poniedziałek obaj policjanci odebrali z rąk prezydenta RP Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenia dla osób, dzięki którym udało się ograniczyć rozmiary tragedii i które wykazały się bohaterstwem w związku z sobotnimi wydarzeniami, ma wręczyć także prezydent Krakowa. Policjanci otrzymają tytuły honorowych obywateli miasta. Strażnicy miejscy, którzy byli na miejscu ataku na Rynku Głównym, Wojciech Peters i Paweł Polański, mają otrzymać nagrody finansowe. Władze Krakowa planują również uhonorować odznaczeniami Honoris Gratia inne osoby, m.in. lekarzy, zaangażowane w akcję po ataku.

W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej. W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek. Wcześniej policjanci w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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