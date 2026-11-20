Płonie obiekt, który spadł na ziemię w województwie lubelskim

Fot. Agata Jankowska

Dojście do obiektu, który spadł w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim jest utrudnione, ponieważ obiekt cały czas płonie - przekazał w piątek dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo.

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W piątek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne. Rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie w TVN24 przekazał, że mogło dojść do upadku obiektu w miejscowości Chmielek, blisko Nowego Lipowca (pow. biłgorajski, woj. lubelskie).

Naidnsp. Dariusz Działo powiedział w TVN24, że na ten moment nie wiadomo, jakiego rodzaju obiekt spadł w pobliżu miejscowości Chmielek.

- Na ten temat będą się wypowiadali specjaliści. Na chwilę obecną dojście do tego obiektu jest bardzo utrudnione z uwagi na to, że ten obiekt cały czas płonie - poinformował. Dodał, że teren został wygrodzony.

- Wręcz kategorycznie sugerujemy, żeby nie zbliżać się do tego obiektu dotąd, dopóki specjaliści nie sprawdzą, z czym mamy do czynienia, czy to jest rakieta, czy to jest dron, czy posiadała ze sobą jakieś substancje, które mogą zagrażać jeszcze życiu i zdrowiu osobom, które się zbliżą do danego obiektu - podkreślił.

„Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej” - przekazał na swoim koncie na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak dodał, PKP PLK zdecydowały, aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka.

„Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7.33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Obecnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii” - podał w komunikacie.

„W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osób w tym 6 osób personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia” – poinformował w piątek na platformie X Dariusz Klimczak.

Jak dodał, dotychczas tego typu ewakuacje miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży kontroli lotów na lotnisku w Lublinie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek rano wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie woj. lubelskiego oraz podkarpackiego. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb.

Premier Donald Tusk przekazał, że odebrał meldunek od szefów MON i MSWiA Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marcina Kierwińskiego o sytuacji w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. „Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” - podkreślił.

Szef BBN Bartosz Grodecki przekazał w piątek, że o sytuacji ws. upadku obiektu w miejscowości Chmielek na bieżąco informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w kontakcie z MON, Dowództwem Operacyjnym RSZ i służbami.

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