Nad Polską 11-tonowy element chińskiej rakiety. Gdzie spadnie?

Centrum Operacyjne SSA Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) prowadzi stały monitoring obiektu kosmicznego oznaczonego jako ZQ-3 R/B. Jest to element rakiety nośnej o szacowanej masie około 11 ton, który został wyniesiony na orbitę 3 grudnia 2025 roku z chińskiego kosmodromu Jiuquan Satellite Launch Center.

Eksperci przewidują, że wejście obiektu w atmosferę Ziemi może nastąpić pomiędzy 29 stycznia 2026 r. godz. 18:03 a 30 stycznia 2026 r. godz. 20:17. Najbardziej prawdopodobny moment tego zdarzenia szacowany jest obecnie na 30 stycznia 2026 r. około godz. 07:10. Prognozy mogą się jeszcze zmieniać wraz z napływem nowych danych. Trasa przelotu obiektu obejmuje m.in. obszar Polski.

"Nie oznacza to jednak, że obiekt spadnie na terytorium naszego kraju – na obecnym etapie nie da się wskazać dokładnego miejsca wejścia w atmosferę", podano w komunikacie POLSA.

Eksperci zwracają uwagę, że ze względu na dużą masę oraz nieznaną dokładnie konstrukcję obiektu, nie można z całą pewnością stwierdzić, czy ulegnie on całkowitemu spaleniu w atmosferze. W takich przypadkach niewielkie fragmenty mogą potencjalnie dotrzeć do powierzchni Ziemi, choć tego typu zdarzenia są rzadkie. POLSA zapewnia, że krajowe służby i instytucje są na bieżąco informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami i porozumieniami. Sytuacja jest stale analizowana, a wszelkie nowe informacje będą przekazywane w miarę aktualizacji prognoz.

