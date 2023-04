Pijany woźnica spadł z wozu do rowu. Koń sam wrócił do domu

to jest pojazd dla aktorów, "skarbów narodowych" i "czerwonych". Ten PO_jazd nie przejedzie "na czerwonym", nie przekroczy "w terenie zabudowanym..." jak PO_spolity bandyta (D.T.) nie PO_trąci rowerzystki. itd.

Ludzie wymyślają autonomiczne samochody a to juz dawno wymyślone. Koń sto razy mądrzejszy i zawsze do domu trafi

a mógł się z koniem podzielić. Sam wychlał ,to niech se leży w rowie !

Nsszym celebrytom to moze bryczki kupować

Ptom

2023-04-15 00:39:51

Za co go karać? Przecież nie on prowadził wóz tylko KUŃ.