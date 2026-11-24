Pijany mężczyzna pobił konduktora Polregio i podróżną [FILM]

Fot. Kadr z filmu przesłanego przez Polregio.

Do 4,5 roku pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który w środę (18 listopada), na stacji Krzyż (woj. wielkopolskie), pobił konduktora Polregio i podróżną. Mężczyzna został bardzo szybko zatrzymany przez policjantów. Teraz stanie przed sądem i odpowie za atak na funkcjonariusza publicznego, pobicie i znieważenie policjantów.

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Agresywny i – jak się później okazało – będący pod wpływem alkoholu mężczyzna najpierw uderzył w twarz jedną z pasażerek pociągu Polregio, a następnie interweniującego konduktora. Na miejsce natychmiast wezwano policjantów, którzy szybko zatrzymali sprawcę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza na służbie – a taką ochroną objęty jest kolejarz podczas wykonywania obowiązków – grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności.

Na mężczyźnie ciążą także zarzuty za pobicie podróżnej i znieważenie policjantów. Teraz jego sprawą zajmie się sąd.

oprac. (ip)

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