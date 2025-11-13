Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu polskiego europosła

Grzegorz Braun. Fot. Ryszard Pakieser

Parlament Europejski opowiedział się w czwartek za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy.

REKLAMA

W głosowaniu 554 europosłów było za, 60 przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.

W październiku odbyło się wysłuchanie Brauna przed komisją prawną w Parlamencie Europejskim, za zamkniętymi drzwiami, w związku z procedurą o uchylenie mu immunitetu.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi skierował do izby w czerwcu br. ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Podstawą tego wniosku były m.in. zarzuty dotyczące pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Parlament Europejski zdecydował już o uchyleniu immunitetu Braunowi w maju br. Wtedy chodziło m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie, ale także wielu innych incydentów.

W przypadku przyjętego w czwartek wniosku Braun jest też oskarżony o publiczne nawoływanie w internecie „do nienawiści na tle różnic wyznaniowych” oraz występek obrazy uczuć religijnych „poprzez udzielenie wywiadu udostępnionego na platformie YouTube, dotyczącego m.in. użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej”.

W wywiadzie tym Braun, jak zauważyła prokuratura, zawarł wypowiedź wyrażającą aprobatę oraz zachęcającą widzów i słuchaczy do podejmowania tego typu zachowań, a także określił Chanukę jako przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji, stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików.

Ostatni zarzut dotyczy zniszczenia 18 marca 2025 r. w Opolu 10 plakatów należących do Stowarzyszenia Tęczowe Opole „poprzez naniesienie czarną farbą zapisów literowych, które w całości tworzą napis o treści: STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ”.

W październiku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ogłosiła także, że polskie organy zwróciły się do niej z wnioskami o uchylenie immunitetu Braunowi i Tomaszowi Buczkowi w związku z toczącymi się w Polsce postępowaniami prawnymi.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Copyright

REKLAMA