Ostrzeżenie przed kolejną falą mrozu. W nocy do minus 29 st. C (akt. 1)

Fot. Agata Jankowska

Przed nami najzimniejsza noc, odczuwalna temperatura sięgnie nawet minus 38 st. C. Z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już 38 osób - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański po niedzielnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas briefingu prasowego podsumowującego odprawę w RCB Szczepański podkreślił, że noc z niedzieli na poniedziałek będzie jedną z najzimniejszych w ostatnim czasie.

- Szacujemy, że dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st., natomiast według Instytutu (Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PAP) ta temperatura odczuwalna to może być nawet 36-38 st. ujemnej temperatury - powiedział.

Dodał, że zimne masy powietrza obejmą swoim zasięgiem przede wszystkim ścianę wschodnią, a także północną i wschodnią część województwa mazowieckiego, część województwa pomorskiego, a także województwo lubelskie.

Wiceminister przekazał, że w ciągu minionej doby śmierć z powodu wychłodzenia organizmu poniosła kolejna osoba, co oznacza, że statystyka ofiar śmiertelnych tegorocznej zimy wzrosła do 38 osób (dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 16 osób).

Służby czekają na wyniki sekcji zwłok dwóch kolejnych osób, których ciała odnaleziono w pustostanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

- Jeśli tak by się stało (osoby te zmarłyby z powodu zimna - PAP), to ta statystyka wzrasta do 40 ofiar tej zimy - podsumował.

Wyjaśnił, że wszystkie służby, w tym 8,6 tys. policjantów, są zaangażowane w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności.

Z myślą o nich są udostępniane m.in. specjalne namioty, a także dworce kolejowe - ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie spało 20 osób bezdomnych.

Wcześniejsza informacja

W niedzielę w nocy temperatura lokalnie spadnie do minus 29 st. C na północnym wschodzie kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, do minus 7 st. st. C - poinformował synoptyk IMGW Piotr Ojrzyński. Instytut wydał alerty I i II stopnia przed silnym mrozem dla przeważającej części kraju.

- W niedzielę pozostajemy pod wpływem wyżu znad Finlandii, północno-zachodniej Rosji. Do kraju napływa arktyczna masa powietrza, więc w przeważającej części kraju jest bezchmurnie, tudzież zachmurzenie małe - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodał, na krańcach południowych i zachodnich kraju będą panowały inne warunki pogodowe. - Tutaj masa powietrza jest cieplejsza z większą ilością wilgoci, także przeważa zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami występują słabe opady śniegu - wyjaśnił.

Maksymalna temperatura w ciągu dnia od minus 17 st. C na Suwalszczyźnie, około minus 13 st. C w centrum, do minus 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni.

- W nocy z niedzieli na poniedziałek sytuacja nie za bardzo nam się zmieni, pozostaniemy w zasięgu wyżu i na północnym wschodzie, w centrum kraju dominować będzie zachmurzenie małe, tudzież będzie bezchmurnie, natomiast na południu, południowym zachodzie kraju to będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tutaj ponownie miejscami występować będą słabe opady śniegu - powiedział Ojrzyński.

Temperatura minimalna na północnym wschodzie kraju spadnie do minus 25, lokalnie minus 29 st. C, w centrum do około minus 20 st. C. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - od minus 9 do minus 7 stopni st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni.

W poniedziałek na północnym wschodzie zachmurzenie małe, na zachodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym zachodzie miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 18 st. C na Suwalszczyźnie, minus 17 st. C na Podlasiu i w północnej części Lubelszczyzny, około minus 14 st. C w centrum do minus 6, minus 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu i południowego wschodu miejscami porywisty.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna od minus 27-25 st. C na wschodzie i północnym wschodzie kraju, około minus 20 st. C w centrum do minus 8-6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, w zachodniej części kraju porywisty - nad morzem porywy wiatru do 60 km/h.

Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed silnym mrozem dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz dla części województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 1/2.02 oraz 2/3.02 od minus 29 st. C do minus 24 st. C, w nocy z 3/4.02 od minus 20 st. C do minus 17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od minus 15 st. C do minus 11 st. C. Wiatr o średniej prędkości 5-20 km/h” - czytamy na stronie IMGW.

Alerty obowiązują do godz. 9.00, 4 lutego.

Nadal aktualne są także ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem, które dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 31.01/01.02 i 02.02/03.02 miejscami od minus 17 st. C do minus 14 st. C, a w nocy z 01.02/02.02 od minus 18 st. C do minus 15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od minus 13 st. C do minus 9 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h” - poinformował IMGW.

Instytut wydał także alerty hydrologiczne I stopnia - przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

„W związku ze spadkiem temperatury powietrza obserwuje się, związane z piętrzeniem wody przez lód, wzrosty stanu wody. Przewiduje się lokalnie dalsze wzrosty, miejscami gwałtowne, z możliwością osiągnięcia strefy wody wysokiej” - podano.

Alerty obowiązują do godz. 10.00, 2 lutego.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

