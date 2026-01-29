Arktyczne powietrze spowoduje spadki temperatury nawet do minus 25 st. C

Fot. Marcin Kubera

W najbliższych dniach obszar kraju znajdujący się pod wpływem arktycznych mas powietrza będzie się rozszerzać. Poskutkuje to znacznymi spadkami temperatury, nawet do minus 25 st. C w północno-wschodniej Polsce - przekazał w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak.

REKLAMA

Jak mówił, w czwartek prognozowana jest przewaga zachmurzenia dużego, jedynie wieczorem na północy kraju można spodziewać się większych przejaśnień. Miejscami występować będą słabe opady śniegu, w górach nawet o natężeniu umiarkowanym, a przyrost pokrywy śnieżnej w górach miejscami może wynieść 2-3 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od minus 6, minus 4 st. C na północy kraju, ok. minus 2 st. C w centrum, do 1 st. C na południu Polski. Synoptyk podkreślił, że największe spadki temperatury, nawet do minus 8 st. C, spodziewane są na północnym wschodzie kraju, jako że nad obszar ten dotarły arktyczne masy powietrza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W nocy z czwartku na piątek nadal będzie przeważać zachmurzenie duże, a większe przejaśnienia wystąpią miejscami na północnym wschodzie kraju. W całej Polsce ponownie mogą pojawić się słabe opady śniegu. Synoptyk zaznaczył, że intensywność opadów będzie większa w Sudetach, a przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie tam ok. 5 cm. Temperatura minimalna będzie najniższa na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą do minus 16, minus 18 st. C. W centrum Polski temperatura wyniesie ok. minus 5 st. C., a na południu kraju, gdzie będzie najcieplej, ok. minus 1 st. C. Prognozowany jest wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru dochodzić będą do około 60 km/h.

W związku z niskimi temperaturami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed mrozem. Obejmują one północ województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego i obowiązywać będą od nocy z czwartku na piątek do niedzielnego poranka. Temperatura minimalna w nocy wyniesie na tym obszarze początkowo ok. minus 15 st. C, a później od minus 25 st. C do minus 18 st. C. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od minus 12 st. C do minus 8 st. C. Niskim temperaturom towarzyszyć będzie wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, początkowo dochodzący w porywach do ok. 40 km/h.

Synoptyk przekazał, że w piątek nadal będzie przeważać zachmurzenie duże, a większe przejaśnienia występować będą głównie na północnym wschodzie kraju. W całej Polsce miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od minus 10 st. C na północnym wschodzie kraju, ok. minus 3 st. C w centrum oraz miejscami w północno-zachodniej Polsce, do 2 st. C na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, przeważnie wschodni. Wysoko w górach prognozowany jest wiatr nieco silniejszy, dochodzący w porywach do 55 km/h.

W nocy z piątku na sobotę spodziewana jest przewaga zachmurzenia dużego. Rozpogodzenia pojawią się na północnym wschodzie kraju, a w drugiej części nocy w centralnej Polsce. Słabe opady śniegu prognozowane są głównie na południu, zachodzie i w centrum kraju. Synoptyk zaznaczył, że temperatura będzie coraz niższa, a obszar kraju objęty arktycznym powietrzem - coraz większy. Termometry wskażą od minus 22, minus 20 st. C na krańcach północno-wschodnich, ok. minus 11 st. C w centrum, do minus 5, minus 3 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie wschodni.

- Spodziewamy się, że kolejne dni będą jeszcze mroźniejsze - zaznaczył synoptyk. Dodał, że na szczególną uwagę zasługują noce z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. Jak mówił, na północnym wschodzie kraju temperatury mogą spaść tam nawet do ok. minus 25 st. C. W kolejnych dniach rozszerzać się będzie także obszar objęty ostrzeżeniami przed silnym mrozem i obejmie on niemal cały kraj, z wyłączeniem krańców południowo-zachodnich.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Copyright

REKLAMA