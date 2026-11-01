Odeszli w minionych 12 miesiącach [KRAJ]

Fot. Dariusz R. Janowski

Przypominamy ludzi polskiej polityki, kultury i nauki zmarłych w minionym roku. Odeszli m.in. Magda Umer, Joanna Rawik, Bożena Dykiel, Stanisława Celińska, Michał Urbaniak, Edward Linde-Lubaszenko, Andrzej Paczkowski, Andrzej Olechowski, Wiesław Myśliwski, Krzysztof Piesiewicz, Andrzej Wielowieyski.

REKLAMA

LISTOPAD 2025

2.11 - Edward Lipiec, inżynier rolnik, współtwórca NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, internowany w stanie wojennym, polityk, samorządowiec, senator I kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Miał 89 lat.

2.11 - prof. Leszek Bednarczuk, językoznawca, indoeuropeista i celtolog, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Miał 89 lat.

3.11 - prof. Zbigniew Kłos, fizyk, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz współtwórca Polskiej Agencji Kosmicznej. Miał 81 lat.

3.11 - Jerzy Derfel, pianista, kompozytor, dyrygent i akompaniator, autor muzyki do ponad 200 piosenek, m.in. Wojciecha Młynarskiego. Miał 84 lata.

4.11 - Krzysztof Rączka, prawnik, specjalista prawa pracy, prof. nadzwyczajny UW, sędzia Sądu Najwyższego (2016-25). Miał 72 lata.

6.11 - Rafał Poniedzielski „Pono”, raper i producent muzyczny, działacz społeczny i przedsiębiorca. Miał 49 lat.

7.11 - Zbigniew Rylski „Andrzej”, harcerz Szarych Szeregów, Powstaniec Warszawski, kawaler Orderu Virtuti Militari - zmarł jako ostatni żołnierz Batalionu AK „Parasol”. Miał 102 lata.

8.11 - prof. Andrzej Wasilewski, prawnik i nauczyciel akademicki UJ, sędzia Sądu Najwyższego (1997-2006), członek Polskiej Akademii Umiejętności. Miał 85 lat.

8.11 - Andrzej Świetlik, artysta fotografik, wykładowca akademicki, współtwórca awangardowo-anarchistycznej grupy artystycznej Łódź Kaliska. Miał 74 lata.

11.11 - ks. Jan Wilk, franciszkanin konwentualny, misjonarz w Brazylii, biskup Formosy (1998- 2004) i Anápolis (2004-25). Miał 74 lata.

21.11 - Teodor Paweł Gotszalk, kierownik Katedry Nanometrologii na Politechnice Wrocławskiej. Miał 59 lat.

23.11 - Wanda Bargiełowska-Bargeyłło, śpiewaczka operowa (mezzosopran), solistka Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie (1967-2014). Miała 87 lat.

26.11 - Jacek Staszelis, matematyk i informatyk, żeglarz i taternik, uczestnik opozycji demokratycznej w PRL, współpracownik KOR i podziemnego NSZZ „Solidarność", bohater „Piosenki o Jacku Staszelisie” Jana Krzysztofa Kelusa. Miał 76 lat.

27.11 - Agnieszka Maciąg, modelka, pisarka, blogerka, aktorka i dziennikarka. Miała 56 lat.

28.11 - Piotr Wierzbicki, dziennikarz, redaktor naczelny dziennika „Nowy Świat" (1991-92) i tygodnika „Gazeta Polska” (1993-2005); pisarz, publicysta, krytyk muzyczny. Miał 90 lat.

GRUDZIEŃ 2025

7.12 - Piotr Cieplak, reżyser teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Miał 65 lat.

11.12 - prof. Jacek Semaniak, fizyk, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2012-20), prezes Głównego Urzędu Miar (2020-25). Miał 61 lat.

12.12 - Magda Umer, piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej (m.in. „Koncertu na dwa świerszcze i wiatr w kominie”), autorka recitali, dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i aktorka. Miała 76 lat.

12.12 - ks. Bolesław Rakoczy (paulin Eustachy), historyk sztuki, major Wojska Polskiego, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości (od 1975 r.), organizator duszpasterstwa kombatantów, kapelan naczelny Związku Piłsudczyków (od 1989 r.). Miał 82 lata.

12.12 - Krystian Brodacki, krytyk jazzowy, pianista, pisarz, historyk, menedżer kultury, wydawca, fotograf i podróżnik. Miał 88 lat.

19.12 - prof. Andrzej Kola, historyk, archeolog średniowiecza i nowożytności. Kierował m.in. pracami ekshumacyjnymi na cmentarzu ofiar stalinowskich w Bykowni w Ukrainie oraz pracami ekshumacyjnymi w Jedwabnem. Miał 84 lata.

20.12 - Michał Urbaniak, artysta muzyk jazzowy, skrzypek i saksofonista, kompozytor, aranżer, twórca muzyki filmowej, m.in. „Pożegnanie jesieni" (1990) i „Dług" (1999). Miał 82 lata.

25.12 - Zuzanna Csató-Żórawska, dziennikarka, redaktorka, kolporterka wydawnictw podziemnych (1977-89). Miała 73 lata.

25.12 - Jerzy Kasprzak „Albatros”, listonosz harcerskiej poczty polowej, autor publikacji na temat Powstania Warszawskiego. Miał 96 lat.

26.12 - Cezary Miżejewski, działacz Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności" (1985-90), redaktor i drukarz „Robotnika", współzałożyciel reaktywowanej PPS, poseł na Sejm II kadencji wiceminister polityki społecznej (2004-05), społecznik. Miał 61 lat.

27.12 - Małgorzata Kołpa, pielęgniarka, dr hab. w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, rektor Akademii Tarnowskiej (2020-25). Miała 60 lat.

28.12 - prof. Jacek Woźny, archeolog, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miał 63 lata.

28.12 - Jacek Kulczycki, producent filmów fabularnych, dokumentalnych i reklamowych. Miał 67 lat.

STYCZEŃ 2026

2.01 - Tadeusz Piaskowski, konserwator zabytków, historyk sztuki, muzealnik, dyrektor muzeów: Mikołaja Kopernika we Fromborku (1977-88) i Narodowego w Gdańsku (1988-2004). Miał 86 lat.

3.01 - prof. Andrzej Paczkowski, historyk, wykładowca akademicki, alpinista, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Miał 87 lat.

14.01 - prof. Leszek Paradowski, lekarz internista, rektor AM we Wrocławiu (1999-2005). Miał 79 lat.

14.01 - prof. Mieczysław Mąkosza, chemik, specjalista w zakresie syntezy organicznej, członek PAN i PAU. Miał 91 lat.

16.01 - prof. Maciej Sadowski, klimatolog, badacz ochrony klimatu. Miał 90 lat.

19.01 - prof. Piotr Przybyłowicz, specjalista w dziedzinie mechaniki, dynamiki maszyn i tłumienia drgań, dziekan wydziału SiMR PW. Miał 57 lat.

21.01 - prof. Anna Pałubicka, autorytet w dziedzinie filozofii kultury i metodologii humanistyki. Miała 78 lat.

22.01 - prof. Andrzej Januszajtis, znawca historii i architektury Gdańska. Miał 98 lat.

23.01 - Wincenty Staśkiewicz, kurpiowski twórca ludowy, wycinankarz. Miał 92 lata.

26.01 - Jadwiga Żak-Stewart, najstarsza Polka. Miała 113 lat.

29.01 - Jerzy Stańczyk, nadinspektor, komendant główny Policji (1995-97). Miał 89 lat.

LUTY 2026

2.02 - prof. Wojciech Suchocki, historyk sztuki i muzeolog, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu (2000-18). Miał 74 lata.

3.02 - Lech Szaraniec, historyk, muzealnik, nauczyciel akademicki, organizator i dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach (1984-2008). Miał 85 lat.

3.02 - prof. Jan Szmidt, inżynier elektronik, rektor Politechniki Warszawskiej (2012-20). Miał 73 lata.

4.02 - ks. prof. Julian Wojtkowski, duchowny rzymskokatolicki, teolog, biskup pomocniczy warmiński (1969-2004), kierownik Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Miał 99 lat.

8.02 - ks. Kazimierz Wielikosielec, dominikanin, biskup pomocniczy piński (1999-2024), administrator apostolski sede vacante archidiecezji mińsko-mohylewskiej (2021), najstarszy hierarcha Kościoła katolickiego na Białorusi. Miał 80 lat.

8.02 - Edward Linde-Lubaszenko, aktor teatralny i filmowy, reżyser i pedagog. Miał 86 lat.

9.02 - prof. Wojciech Nawrocik, fizyk ciała stałego, wykładowca UAM w Poznaniu, inicjator i koordynator ogólnopolskiego programu „Science on Stage”. Miał 87 lat.

11.02 - Janina Rożecka, żołnierz AK, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Miała 104 lata.

12.02 - Bożena Dykiel, aktorka teatralna i filmowa. Miała 77 lat.

21.02 - prof. Stanisław Krawczyński, artysta muzyk, dyrygent, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie (2004-12 i 2016-20). Miał 80 lat.

26.02 - prof. Jacek Cybulski, chemik organiczny związany z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, badacz zajmujący się syntezą leków generycznych. Miał 79 lat.

27.02 - prof. Andrzej Trautman, badacz fal grawitacyjnych, fizyk teoretyczny, były wiceprezes PAN. Miał 93 lata.

MARZEC 2026

8.03 - Marek Opielak, inżynier i nauczyciel akademicki, profesor nauk rolniczych, rektor Politechniki Lubelskiej (2008-12). Miał 75 lat.

9.03 - Marian Zawaliński, scenograf filmowy. Miał 66 lat.

10.03 - Krzysztof Demidowicz, dziennikarz, krytyk filmowy. Miał 67 lat.

11.03 - Krystyna Mikołajczyk, uczestniczka Powstania Warszawskiego, ostatnia żyjąca spośród żołnierzy batalionu AK „Parasol". Miała 98 lat.

17.03 - Aleksandra Kurczab-Pomianowska, reżyserka teatralna, aktorka, tłumaczka literatury włoskiej i francuskiej. Miała 85 lat.

18.03 - Halina Kowalska-Nowak, aktorka teatralna i filmowa. Miała 84 lata.

25.03 - Jan Pieszczachowicz, krytyk literacki, publicysta i dziennikarz. Miał 86 lat.

29.03 - Wiesław Myśliwski, redaktor i pisarz, autor powieści i dramatów przetłumaczonych na 23 języki. Miał 94 lata.

29.03 - Aleksandra Zawieruszanka, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Miała 88 lat.

30.03 - Antoni Lenkiewicz, historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej i więzień polityczny w okresie PRL, samorządowiec. Kawaler Orderu Orła Białego. Miał 89 lat.

KWIECIEŃ 2026

3.04 - Wojciech Morawski, muzyk, perkusista (m.in. zespołu Breakout i Perfect). Miał 76 lat.

5.04 - dr Cecylia Iwaniszewska, astronomka, działaczka społeczna. Miała 97 lat.

12.04 - Janusz Kamiński, inżynier elektryk, kolejarz, minister: komunikacji (1981-87), transportu, żeglugi i łączności (1987-89). Miał 93 lata.

18.04 - Łukasz Balcer, prawnik, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, minister sprawiedliwości (1988-89). Miał 90 lat.

21.04 - Tadeusz Cichocki, histolog, prof. nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Krakowie (1987-90). Miał 91 lat.

23.04 - Łukasz Litewka, działacz społeczny i samorządowy, polityk, poseł na Sejm X kadencji. Miał 36 lat.

24.04 - prof. Zofia Zdybicka, filozof, religioznawczyni, wykładowczyni KUL, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Miała 97 lat.

25.04 - Andrzej Olechowski, ekonomista, nauczyciel akademicki, polityk, minister: finansów (1992), spraw zagranicznych (1993-95), współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, kandydat na urząd prezydenta RP w 2000 i 2010. Miał 78 lat.

MAJ 2026

3.05 - ks. Józef Michalik, duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita przemyski (1993-2016), przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (2004-14). Miał 85 lat.

11.05 - Wanda Czubernat, poetka ludowa zaprzyjaźniona z ks. prof. Józefem Tischnerem. Miała 88 lat.

12.05 - Stanisława Celińska-Mrowiec, aktorka teatralna i filmowa, wokalistka i artystka kabaretowa. Miała 79 lat.

12.05 - Karol Szyndzielorz, dziennikarz „Życia Warszawy” (1957-1982), redaktor „Życia i Nowoczesności” (1973-80), założyciel i redaktor naczelny dziennika „Nowa Europa” (1991-95). Miał 89 lat.

14.05 - Krzysztof Piesiewicz, prawnik, oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki; scenarzysta filmowy - współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, senator (1991-93 i 1997-2011). Miał 80 lat.

21.05 - prof. Krystyna Wasylikowa, paleobotaniczka z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie, członek korespondent PAU. Miała 94 lata.

25.05 - Stanisław Janicki, dziennikarz i scenarzysta, krytyk filmowy i historyk kina, autor programu telewizyjnego „W starym kinie” (1967-99). Miał 92 lata.

CZERWIEC 2026

2.06 - Andrzej Czarnecki, scenarzysta i reżyser filmowy, autor m.in. nagradzanego na festiwalach „Szczurołapa”. Miał 74 lata.

5.06 - Waldemar Bohdanowicz, polityk, samorządowiec, dziennikarz i działacz katolicki, prezydent Łodzi (1989-90) i wojewoda łódzki (1989-94), senator II kadencji. Miał 85 lat.

5.06 - Stefan Mrowiński, reżyser, dramaturg, wykładowca akademicki, autor sztuk teatralnych w Polsce i Australii oraz tekstów piosenek. Miał 88 lat.

7.06 - prof. Waldemar Pfeiffer, twórca Katedry Glottodydaktyki i dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. Miał 88 lat.

8.06 - Helmut Nadolski, muzyk, kontrabasista, kompozytor, poeta, aktor, artysta multimedialny. Miał 83 lata.

8.06 - Sylwia Krajewska, wokalistka, członkini zespołu Alibabki. Miała 82 lata.

9.06 - prof. Jerzy Bańczerowski, językoznawca ogólny, fonetyk i typolog, wykładowca UAM w Poznaniu. Miał 87 lat.

11.06 - Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Miał 89 lat.

12.06 - Jan Krzysztof Frąckowiak, fizyk, dyplomata, naukowiec, negocjator członkostwa Polski w UE. Miał 83 lata.

21.06 - Krzysztof Dowgiałło, polityk, architekt, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm X kadencji, autor „Ballady o Janku Wiśniewskim". Miał 87 lat.

23.06 - Janusz Daszczyński, dziennikarz i menedżer, wiceprezes (1994-99) i prezes (2015-16) zarządu TVP. Miał 73 lata.

25.06 - Sławomir Żukowski, reżyser teatralny, aktor, scenarzysta, scenograf, rysownik satyryczny, malarz, publicysta. Miał 67 lat.

25.06 - prof. Irena Kamińska-Szmaj, matematyczka, filolożka polska, językoznawczyni, badaczka retoryki publicznej i języka polityki, wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego. Miała 76 lat.

LIPIEC 2026

5.07 - Edward Ciupak „Mały", żołnierz AK, NSZ i WIN, więzień polityczny w PRL, działacz kombatancki. Miał 97 lat.

7.07 - Tadeusz Baranowski, artysta malarz, autor komiksów, twórca m.in. postaci Orient Mena, profesorka Nerwosolka i Entomologii Motylkowskiej, Praktycznego Pana, Szlurpa i Burpa. Miał 82 lata.

11.07 - prof. Janusz Ostoja-Zagórski, archeolog, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2012-16). Miał 82 lata.

14.07 - Stanisław Wyżykowski, skrzypek, lirnik, lutnik, prekursor i odtworzyciel liry korbowej w Polsce. Miał 99 lat.

15.07 - prof. Piotr Oczko, historyk sztuki, niderlandysta i anglista, wykładowca UJ, laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki. Miał 53 lata.

18.07 - Stanisław Gomułka, ekonomista i fizyk, publicysta ekonomiczny „Rzeczpospolitej". Miał 85 lat.

21.07 - ks. prof. Andrzej Szostek, filozof, etyk, uczeń i współpracownik ks. prof. Tadeusza Stycznia (1931-2010), kontynuatora prac Karola Wojtyły w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rektor KUL (1998-2004). Miał 80 lat.

23.07 - Wiesława Ziółkowska, polityk i ekonomistka, posłanka na Sejm X, I i II kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej (1998-2004). Miała 76 lat.

25.07 - Józef Hulka, stolarz, rzeźbiarz, twórca szopek i masek obrzędowych. Miał 100 lat.

26.07 - ks. prałat Zbigniew Kuzia, duchowny rzymskokatolicki, wieloletni kapelan lubelskiej „Solidarności". Miał 79 lat.

29.07 - Ireneusz Choroszucha, dziennikarz i działacz polityczny związany z Białymstokiem, senator II kadencji. Miał 83 lata.

30.07 - Iga Cembrzyńska-Kondratiuk, aktorka, piosenkarka, kompozytorka i producentka filmowa. Miała 87 lat.

31.07 - Wiesław Królikowski, dziennikarz muzyczny, współzałożyciel miesięcznika „Tylko Rock". Miał 72 lata.

SIERPIEŃ 2026

1.08 - Witold Chodakiewicz, inżynier budownictwa wodnego i lądowego, urzędnik państwowy, współpracownik KSS „KOR" (1977-80). Miał 88 lat.

1.08 - prof. Józef Koszkul, inżynier mechanik z Politechniki Częstochowskiej, technolog odpowiedzialny za wdrożenie produkcji polskich piór i długopisów Zenith. Miał 88 lat.

2.08 - Zbigniew Święch, dziennikarz, literat i popularyzator nauki. Członek The Explorers Club. Miał 87 lat.

4.08 - Andrzej Morozowski, dziennikarz radiowy i telewizyjny, związany m.in. z TVN24 i Radiem ZET. Miał 69 lat.

5.08 - Maria Kowalska „Myszka", uczestniczka Powstania Warszawskiego, urzędniczka, działaczka kombatancka. Miała 100 lat.

5.08 - Wojciech Ostrowski, ekonomista i urzędnik, dyplomata, współpracownik KSS „KOR", współzałożyciel Towarzystwa Kursów Naukowych. Miał 77 lat.

8.08 - Andrzej Józef Szletyński, instruktor harcerski, działacz niepodległościowy, więzień stalinowski. Miał 93 lata.

9.08 - Jarosław Abramow-Newerly, dramatopisarz, prozaik, kompozytor, satyryk, autor tekstów piosenek, słuchowisk radiowych, dziennikarz i scenarzysta filmowy. Miał 93 lata.

10.08 - prof. Tomasz Szarota, historyk, badacz dziejów okupacji niemieckiej, pisarz i publicysta. Miał 86 lat.

11.08 - Andrzej Zaborski, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i lalkowy, reżyser teatralny. Miał 75 lat.

15.08 - Joanna Rawik, piosenkarka, aktorka, dziennikarka m.in. Radia Wnet. Miała 92 lata.

15.08 - Jan Frycz, aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Miał 72 lata.

18.08 - Wanda Traczyk-Stawska, żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego, psycholożka, nauczycielka, działaczka kombatancka. Miała 99 lat.

29.08 - Andrzej Wielowieyski, żołnierz AK, prawnik, publicysta, działacz katolicki, uczestnik opozycji demokratycznej w PRL, senator I i V kadencji (wicemarszałek I kadencji), poseł na Sejm (1991-2001), europarlamentarzysta (2008-09), kawaler Orderu Orła Białego. Miał 98 lat.

WRZESIEŃ 2026

4.09 - Józef Dajczgewand, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, jeden z liderów protestów studenckich w marcu 1968 roku. Miał 82 lata.

7.09 - ks. Stanisław Małkowski, duchowny rzymskokatolicki, kaznodzieja, socjolog, publicysta, społecznik, działacz opozycji demokratycznej PRL i kapelan „Solidarności", kawaler Orderu Orła Białego. Miał 82 lata.

9.09 - prof. Andrzej Elżanowski, zoolog, paleontolog i bioetyk. Miał 76 lat.

10.09 - ks. prof. Jan Górski, duchowny rzymskokatolicki, misjolog, wykładowca akademicki, konsultor watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Miał 74 lata.

20.09 - prof. Andrzej Mackiewicz, immunolog i onkolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pionier badań nad genetycznymi szczepionkami nowotworowymi. Miał 73 lata.

21.09 - Stanisław Szelc, satyryk, prezenter telewizyjny, członek wrocławskiego Kabaretu Elita. Miał 83 lata.

26.09 - Ryszard Lenczewski, operator filmowy, profesor sztuk filmowych, członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Miał 78 lat.

PAŹDZIERNIK 2026

3.10 - Przemysław Branny, czesko-polski aktor i pieśniarz. Miał 55 lat.

4.10 - Anastazja Pustelnik FDC, zakonnica ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, autorka książek kulinarnych publikująca jako „siostra Anastazja". Miała 75 lat.

4.10 - prof. Franciszek Marek, historyk pedagogiki i kultury Śląska, pierwszy wybrany w wolnych wyborach rektor Uniwersytetu Opolskiego (1995). Miał 96 lat.

5.10 - Tadeusz Lutak „Pancerz", żołnierz wojny obronnej we wrześniu 1939 r., następnie ZWZ i AK, masarz i rolnik, od 1989 r. działacz kombatancki, świadek historii. Miał 109 lat.

9.10 - prof. Adam Zając, botanik, taksonom, fitogeograf związany z Instytutem Botaniki UJ w Krakowie. Miał 86 lat.

13.10 - prof. Andrzej Kułakowski, żołnierz AK, lekarz, chirurg onkolog, dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kawaler Orderu Orła Białego. Miał 97 lat.

14.10 - Wiktor Legowicz, dziennikarz radiowy związany z „Trójką". Miał 77 lat.

14.10 - prof. Adam Jamróz, prawnik i politolog, rektor Uniwersytetu w Białymstoku (1997-2001), sędzia Trybunału Konstytucyjnego, senator RP. Miał 81 lat.

21.10 - Krystyna Kostrożyńska, artystka, śpiewaczka (sopran), solistka m.in. Operetki Warszawskiej i Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Miała 97 lat.

22.10 - Marek Dunin-Wąsowicz, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, więzień KL Stutthof, dziennikarz, autor książek i świadek historii. Miał 100 lat.

26.10 - Andrzej Glass, inżynier, konstruktor lotniczy, historyk i popularyzator lotnictwa, pilot szybowcowy, harcmistrz ZHR. Miał 96 lat.

27.10 - Barbara Nieman, artystka śpiewaczka (sopran), wieloletnia solistka Teatru Wielkiego w Warszawie. Miała 91 lat.

29.10 - Zmarł bp Paweł Socha, senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Duchowny należał do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Miał 91 lat.

Copyright

REKLAMA