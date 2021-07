Od czwartku Straż Graniczna ma możliwość szybkiego odczytu danych z tzw. paszportów covidowych

Od czwartku system używany przez funkcjonariuszy SG do odprawy podróżnych zyskał nową funkcjonalność, dzięki czemu strażnicy graniczni mają możliwość szybkiego odczytu danych z kodu QR i weryfikacji danych zawartych w tzw. paszporcie covidowym - powiedziała PAP ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej SG.

Jak poinformowała PAP Komenda Główna Straży Granicznej, dzięki nowej wersji jednego z modułów systemu ZSE6, używanego do odprawy podróżnych, strażnicy mają już możliwość szybkiego odczytu danych z kodu QR oraz weryfikacji danych zawartych w unijnym certyfikacie Covid, czyli w tzw. paszporcie covidowym. System porównuje dane z tzw. paszportów covidowych z danymi paszportowymi oraz sprawdza, czy certyfikat został wydany przez zaufaną instytucję UE.

- Nowe usprawnienia w weryfikacji kodów QR dotyczą wszystkich unijnych certyfikatów, czyli tych, którymi będą się posługiwać nie tylko obywatele Polski, ale też obywatele wszystkich krajów członkowskich UE. Usprawnienia mają znacznie przyspieszyć proces odprawy granicznej i zautomatyzować czynności wykonywane przez funkcjonariuszy SG, co jest niezwykle istotne w związku z sezonem wakacyjnym - powiedziała PAP ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej SG. Dodała, że podczas sczytywania kodu QR, funkcjonariusz SG otrzyma informacje, czy osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub przebyła chorobę COVID-19 i jest ozdrowieńcem i na tej podstawie określi, czy podróżny może być zwolniony z kwarantanny czy nie.

- Dane z kodu QR nie są przez Straż Graniczną gromadzone a jedynie weryfikowane. Rozwiązanie to zostało pozytywnie ocenione podczas pilotażu w PSG Medyka i PSG Warszawa–Okęcie - przekazała Michalska.

Jak informuje Komenda Główna SG, do tej pory do odczytu kodów QR funkcjonariusze Straży Granicznej używali aplikacji Ministerstwa Zdrowia oraz mini-aplikacji przygotowanej przez Biuro Łączności i Informatyki KG SG, które nie były zintegrowane z systemem odpraw granicznych.

Integracja systemu przyspieszy weryfikację danych

- Aplikacje były używane na smartfonach lub mobilnych urządzeniach do odprawy granicznej. Dostosowanie systemu ZSE6 do bezpośredniego odczytu kodów QR z poziomu modułu do odprawy granicznej wyeliminuje potrzebę korzystania z dwóch aplikacji jednocześnie, co znacznie przyspieszy proces weryfikacji danych oraz umożliwi ich porównanie z danymi z dokumentów podróży - zaznaczyła Michalska.

Podkreśliła, że rozwiązanie zostanie wsparte przez laserowe skanery kodów QR, które również zostały zintegrowane z systemem odpraw ZSE6. Zakupiona w ubiegłym tygodniu pierwsza partia skanerów trafiła już na granice do wszystkich oddziałów SG.

Jak informuje Komenda Głowna SG, łącznie Straż Graniczna dysponuje kilkuset urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi, na których można odczytywać kody QR. Wszystkie są włączone do systemu bezpieczeństwa urządzeń mobilnych SG.

Nowy moduł ZSE6 został stworzony własnymi siłami SG, przez programistów z Biura Łączności i Informatyki KGSG i - jak podkreśla Straż Graniczna - nie jest to pierwszy raz, kiedy systemy wykorzystywane przez Straż Graniczną rozbudowane zostały w związku z sytuacją pandemiczną.

- W marcu ubiegłego roku funkcjonariusze BŁiI KGSG w kilka tygodni stworzyli moduł +Ewidencja Sanitarna+, również zintegrowany z ZSE6. Dzięki niemu informacje o osobach kierowanych na granicy na kwarantannę są automatycznie przekazywane do inspekcji sanitarnej, bez konieczności przekazywania dokumentacji papierowej. Ten moduł daje również możliwość weryfikacji, czy osoba nie powinna przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej - powiedziała PAP Michalska.

(PAP)