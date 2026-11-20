Obiekty naruszyły polską przestrzeń i spadły w województwie lubelskim (akt. 8)

Fot. Agata Jankowska

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że wydaje się, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było intencjonalną prowokacją. Dodał, że mamy do czynienia z rosyjskimi obiektami i „nie wygląda na przypadek”, iż spadły one blisko miejsca manewrów wojskowych tzw. koalicji chętnych.

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Podczas nocnych zmasowanych ataków na Ukrainę trzy obiekty – najprawdopodobniej dwie rakiety i jeden dron odrzutowy – naruszyły polską przestrzeń powietrzną i spadły na terenie Polski.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier poinformował, że odbył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i wymienił uwagi z grupą liderów europejskich.

- Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji. (...) Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi - podkreślił szef rządu, dodając, że nie jest to tylko jego ocena, ale także partnerów zagranicznych, w tym sekretarza generalnego NATO.

Jak mówił szef rządu, „nie wygląda to na przypadek” i wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. – Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk „koalicji chcących”, wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - ocenił premier.

Poinformował też, że pozostaje w stałym kontakcie z Ruttem i rozmawiają o tym, w jaki sposób będą reagowali. – I żeby nie uprzedzać faktów, sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie, także do waszej dyspozycji, będzie odpowiadał na wasze pytania. Wykorzystajcie tę możliwość, aby poznać także intencje dowództwa NATO po tej kolejnej rosyjskiej prowokacji – zwrócił się do przedstawicieli mediów.

Jak dodał, dla niego jest istotne, zastanowienie się, co można zrobić, „żeby natychmiast wzmocnić możliwości obrony powietrznej na wschodniej flance” NATO.

Poinformował, że będzie o tym w piątek i „pewnie nie raz” rozmawiał zarówno z szefem NATO, jak i innymi przywódcami. - Zawsze staram się nie panikować i być poważnym partnerem dla moich rozmówców, ale tym razem naprawdę będę oczekiwał - nie w ciągu godzin, ale w ciągu dni i tygodni najbliższych - decyzji praktycznych o wzmocnieniu naszych możliwości obronnych w powietrzu – podkreślił Tusk.

Zapewnił, że od wczesnych godzin porannych jest również w stałym kontakcie z wojskiem, MON, MSWiA i wszystkimi służbami. - Będziemy państwa informować o wszystkich działaniach i okolicznościach tych dramatycznych incydentów - mówił Tusk.

Podczas konferencji Tusk został też zapytany o czwartkowe słowa prezydenta USA Donalda Trumpa w rozmowie z Fox News. Trump komentował wpis Tuska dotyczący tego, że nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem. Prezydent USA stwierdził, że rosyjskie drony i „kilka małych rakiet” lądowały w przeszłości w Polsce „przez pomyłkę”.

Premier przypomniał, że po podobnych zdarzeniach z przeszłości - gdy w polską przestrzeń wleciały rosyjskie drony we wrześniu 2025 r. czy w lipcu tego roku, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta manewrująca - strona polska informowała sojuszników, jak ocenia te zdarzenia.

Dodał, że rozumie sytuację, w której „jest zdarzenie, które wymaga reakcji, ale nasi sojusznicy nie chcą z tą reakcją przesadzać. Nie chcą, żeby ta reakcja spowodowała taką spiralę”. - Ja to rozumiem, ale nie zawsze, mówiąc delikatnie, zgadzam się z interpretacją, oceną strony amerykańskiej, jeśli chodzi o te zdarzenia - podkreślił szef rządu.

Premier zaznaczył, że w tego typu przypadkach strona polska współpracuje z Amerykanami. - Oni mają dostęp do miejsc, do tych szczątków obiektów, żeby wyrobić sobie swoją własną opinię - zauważył.

- Myślę, że w tym konkretnym przypadku już nikt nie będzie próbował udawać, że to jest niewinny wypadek przy pracy. My na pewno będziemy bardzo rzetelnie informowali o tym, jak było naprawdę, a nie jak komu pasuje - oświadczył Tusk. Dodał, że w piątek rano „szybko poinformował” sekretarza generalnego NATO o wstępnych polskich ustaleniach, „żeby nie próbowano jakoś zamydlić tego problemu”.

Jak informował wcześniej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rakieta manewrująca Ch-101 spadła w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), ok. 200–300 m od zabudowań. Druga rakieta spadła w Rudniku nad Sanem, a dron w Mołodyczu (oba w woj. podkarpackim).

Według MON polskiej przestrzeni powietrznej zagrażało łącznie 11 obiektów, a trzy z nich wleciały nad Polskę. Nikt nie ucierpiał i nie uszkodzono infrastruktury krytycznej. Kosiniak-Kamysz ocenił, że był to jeden z największych ataków na Ukrainę od początku pełnoskalowej wojny, który oddziaływał też na Polskę.

W odpowiedzi na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej Rutte we wpisie na platformie X m.in. zaznaczył, że rozmawiał już z premierem Donaldem Tuskiem. Dodał, że NATO będzie nadal „wzmacniać swoją zdolność do odstraszania i obrony”.

Zdaniem sekretarza generalnego NATO piątkowy incydent jest „wyraźnie niebezpieczny” i stanowi konsekwencję trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rutte potępił rosyjskie ataki oraz rozpętany przez nią konflikt. Podkreślił również, że państwa Sojuszu pozostają zjednoczone i będą nadal wspierać Ukrainę.

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Po sprawdzeniu terenu przez służby pirotechniczne prokuratorzy rozpoczną w piątek oględziny miejsca, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta w miejscowości Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski) w Lubelskiem – powiedział Prokurator Okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.

- Po potwierdzeniu, że na miejscu jest bezpiecznie, przystępujemy do czynności oględzin miejsca zdarzenia, które zostanie wyznaczone. Z uwagi na porę roku i to, że najprawdopodobniej dzisiaj nie zdążymy przeprowadzić tych czynności, będą one kontynuowane jutro od wczesnych godzin porannych – powiedział Trusiewicz na konferencji prasowej w piątek w Nowym Lipowcu.

Działania śledczych obejmą obszar prawdopodobnie kilku hektarów, w zależności, gdzie zostaną znalezione elementy obiektu. W sobotę oględziny mają być kontynuowane przy użyciu ciężkiego sprzętu. Prokuratorzy planują zakończyć prace na miejscu zdarzenia do jutrzejszego zmierzchu.

Prok. Trusiewicz zaznaczył, że wstępne sprawdzenia dokonane przez Straż Pożarna wskazują, że nie ma zagrożenia chemicznego. Teren został sprawdzony przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod względem pirotechnicznym.

- Wstępne ustalenia wskazują, że aktualnie takich zagrożeń nie ma. Zarówno dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak i ekip oględzinowych – zaznaczył Trusiewicz. Sprawdzania mają jeszcze dokonać specjaliści do spraw pirotechnicznych straży granicznej.

Dopytywany, jak wygląda samo miejsce upadku, opisał, że jest to lej „nieco mniejszy niż w Tarnawie-Kolonii”. Według wstępnych szacunków obiekt spadł około 300 metrów od zabudowań. - Jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z rakietą – doprecyzował prokurator.

Dodał też, że doszło do niewielkiego uszkodzenia dachu jednego z pobliskich budynków – możliwe, że w wyniku fali uderzeniowej lub uderzenia odłamków. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski rozmawiał z właścicielem tej nieruchomości. – Zaoferowaliśmy mu wsparcie psychologiczne, ale zapewnił, że jest wszystko w porządku. Żadnych poważnych zniszczeń nie ma – dodał.

W piątkowy poranek na terenie 17 powiatów woj. lubelskiego zostało uruchomionych 446 syren systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania – przekazał wojewoda.

Z jego informacji wynika, że pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu w Nowym Lipowcu wpłynęło do centrum powiadamiania ratunkowego o godz. 6.37. Jak podał, pierwsze służby - w tym strażacy - przyjechały na miejsce zdarzenia parę minut po godz. 7, ale ze względu na ogień musiały poczekać ze szczegółowymi oględzinami.

Podkreślił również, że miniona noc była bardzo intensywna, a pierwszy alert o zagrożeniu i ataku z powietrza przyszedł na tym terenie o godz. 2.38. Zdementował doniesienia, jakoby alerty nie dochodziły do mieszkańców lub dochodziły z opóźnieniem. – Nawet system wczesnego ostrzegania zadziałał wcześniej niż przyszło fizycznie zgłoszenie od mieszkańca – powiedział.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta Ch-101.

Na miejscu pracują służby. Według dotychczasowych ustaleń nikomu nic się nie stało, nie ma rannych.

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W takich atakach jak w piątek Rosja używa nowoczesnego uzbrojenia, bo Putin chce szybciej osłabić relacje Ukrainy z Zachodem; wkrótce bowiem może zamknąć się przed nim „okienko Trumpa” – mówi ekspert Maciej Milczanowski.

Na konferencji zorganizowanej po piątkowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie środki napadu powietrznego dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. pil. Ireneusz Nowak przekazał, że wciąż ustalane jest, jakie obiekty spadły na terytorium Polski, natomiast ocenił, że był to albo pocisk manewrujący Ch-101 lub dron odrzutowy Gierań-5.

PAP zapytała kierownika Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego kpt. rez. dra hab. Macieja Milczanowskiego, czy sięgnięcie przez Rosję po stosunkowo kosztowne środki napadu powietrznego oznacza, że atak był nie tylko manifestacją, lecz próbą wyrządzenia realnych szkód.

Ekspert zaprzeczył, choć przyznał, że jakość wykorzystanego uzbrojenia miała znaczenie.

– Gdyby Rosja chciała uderzyć „na ostro”, w tej chwili ocenialibyśmy straty, a nie oglądali szczątki. Dlatego trochę martwi mnie to, że te rakiety czy drony nie są zestrzeliwane, bo kolejnym krokiem może być trafienie w jakiś obiekt i tłumaczenie, że pomyliła się sterująca dronem sztuczna inteligencja – ocenił ekspert.

W ocenie Milczanowskiego to, że Rosja nie wysłała nad Polskę – jak uczyniła to we wrześniu ub. – tekturowych wabików, lecz najnowszy wykorzystywany operacyjnie typ drona Gierań lub pociski manewrujące to skutek tzw. „okienka Trumpa”.

– Jesteśmy w szczególnym momencie historii. Nie wiadomo, w jaki sposób amerykańska administracja będzie funkcjonowała od stycznia przyszłego roku, gdy w Kongresie zaczną rządzić demokraci, więc Putin stara się teraz przyśpieszyć działania mające osłabić relacje Ukrainy z Zachodem. Rzuca na front część tego, co ma najlepszego, jak nowe Gieranie czy pociski manewrujące – wyjaśnił rozmówca PAP.

Gierań-5 to rosyjski dron uderzeniowy z napędem odrzutowym, zbliżony konstrukcyjnie pocisku manewrującego. Rosja po raz pierwszy wykorzystała go bojowo przeciwko Ukrainie w styczniu br. Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego Gierań-5 ma ok. 6 m długości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi do 5,5 m. Jest napędzany chińskim silnikiem turboodrzutowym, osiąga prędkość 450–600 km/h. Jego zasięg to 950 km. Może przenosić głowicę bojową o masie około 90 kg. Wykorzystuje nawigację satelitarną i inercyjną, modemy 3G/4G oraz łączność w sieci mesh.

Ch-101 to z kolei rosyjski pocisk manewrujący dalekiego zasięgu, odpalany z bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160. Jak podaje ukraiński wywiad wojskowy na stronie War&Sanctions, jest on napędzany silnikiem turboodrzutowym, osiąga prędkość około 900–1000 km/h, a jego deklarowany zasięg to 5,5 tys. km. Ma około 7,45 m długości i może przenosić konwencjonalną głowicę bojową o masie 450 kg. Wykorzystuje nawigację inercyjną i satelitarną oraz system korekcji trasy na podstawie obrazu terenu.

Został wprowadzony do uzbrojenia rosyjskich sił zbrojnych w 2012 r. i jest wykorzystywany przeciwko Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 r. 30 lipca 2026 r. pocisk tego typu spadł w rejonie Tarnawy-Kolonii na Lubelszczyźnie, naruszając polską przestrzeń powietrzną. Jego identyfikację potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Pocisk został wyprodukowany w Rosji w drugim kwartale 2026 r.

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W nocy z czwartku na piątek rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną podczas jednego z większych ataków powietrznych na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Nikt w Polsce nie ucierpiał.

Polskie siły zbrojne działały już od godzin nocnych; pierwsze alerty uruchomiono o godz. 1.40 – poinformował na konferencji prasowej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej, atakującej w tym przypadku również Rzeczpospolitą poprzez terytorium Ukrainy – powiedział szef MON. Jak dodał, świadczy to o tym, że Rosja w żaden sposób nie deeskaluje i nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice.

Minister obrony poinformował o trzech miejscach upadku obiektów. To Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

- W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy - dodał Kosiniak-Kamysz.

Przez całą noc w polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie F-16 i szwedzkie myśliwce Gripen. Do dyspozycji pilotów był w powietrzu samolot do tankowania holenderskich sił powietrznych. Uruchomiono również samolot wczesnego rozpoznania Saab, który operował w rejonie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni pilot Ireneusz Nowak przekazał, że bezpośrednio przy granicach Polski mieliśmy do czynienia z 11 obiektami, które zagrażały bezpośrednio wtargnięciem w naszą przestrzeń, z czego 3 ją naruszyły.

Dodał, że tej nocy podczas ataku na Ukrainę Federacja Rosyjska użyła - według polskich ocen - 26 pocisków Kalibr, 72 pocisków Ch-101 oraz 503 dronów, z czego 202 z napędem odrzutowym.

Rzecznik DORSZ płk. Jacek Goryszewski podał w Polsat News, że zarówno szwedzkie, jak i polskie myśliwce, miały zgodę na ewentualne użycie uzbrojenia wobec obiektów, ale nie zostały spełnione do tego warunki.

Szef MON zapewnił, że w wyniku działań Rosji na terytorium Polski nikt nie ucierpiał. Dodał, że nie ma także żadnych zgłoszeń o zniszczeniach infrastruktury, w tym tej krytycznej.

Ocenił, że jest to kolejna prowokacja Federacji Rosyjskiej. Jak jednocześnie podkreślił, jej data nie jest przypadkowa. - Dzisiaj odbywają się ćwiczenia „koalicji chętnych” w Nowej Dębie w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - zauważył minister obrony.

- Będę wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry - poinformował Kosiniak-Kamysz. Przekazał, że uda się do polskich sojuszników z wnioskiem, „żeby zobaczyli, z czym my się każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca od czterech lat mierzymy”.

Przed godz. 8.00 premier Donald Tusk przekazał, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza oraz, że na miejscu działają odpowiednie służby.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki jest od rana na bieżąco informowany o sytuacji i jest w stałym kontakcie z MON, dowództwami wojskowymi oraz RCB, a także z policją, która zabezpiecza miejsce zdarzenia.

Dodał, że według informacji BBN o godz. 6.29 i 6.34 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił, że jeden z obiektów spadł obok miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, około 50 km w linii prostej od naszej granicy. Na jedno z miejsc upadku obiektów wysłano pracownika BBN.

Przed godz. 9 szef MON poinformował o trwającej w resorcie odprawie ws. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. „Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu” - napisał. Nieco później, premier Donald Tusk poinformował o trwającej odprawie z udziałem szefów MON i MSWiA, dowódców wojskowych oraz szefów służb.

Rzecznik lubelskiej Prokuratury Okręgowej prok. Marcin Kozak podkreślił w piątek rano, że prokuratura weryfikuje informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej o możliwych innych obiektach.

Jak wówczas mówił, prokuratura ma wiedzę i potwierdzenie „tylko o upadku jednego obiektu w miejscowości Nowy Lipowiec”. Dodał, że to w związku z tym zdarzeniem podjęte zostały czynności w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie. - Nie mamy informacji, aby doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu lub doszło do obrażeń u jakiejkolwiek osoby - mówił prokurator.

W związku z piątkowymi zdarzeniami w sześciu szkołach podstawowych w powiecie biłgorajskim zawieszono zajęcia. Również dwie szkoły podstawowe w Rudniku nad Sanem odwołały w piątek lekcje. Także wstrzymany był ruch pociągów na linii kolejowej nr 68 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem – Łętownia na linii nr 68. Do godz. 7.33 wstrzymany był ruch kolejowy w całym województwie podkarpackim, który już został wznowiony.

W związku z nocnymi rosyjskimi atakami powietrznymi w zachodniej Ukrainie w piątek po godz. 6.00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla wielu powiatów woj. lubelskiego i podkarpackiego. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty powietrzne.

Pierwsze komunikaty podawały informacje o upadku nieznanego obiektu powietrznego, który płonął, pod Chmielkiem w powiecie biłgorajskim. Teren zabezpieczono.

Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej. Czasowo ewakuowano wieżę kontroli lotów lotniska Rzeszów-Jesionka. W przestrzeni powietrznej operowały samoloty wojskowe RP. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze z uwagi na konieczność zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego.

W wydanym po godz. 11.20 komunikacie DORSZ poinformowało, że zakończyły się działania sił zbrojnych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas kolejnej fali uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie.

„Nie zaobserwowano kolejnych naruszeń przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - zapewniło Dowództwo Operacyjne RSZ.

Obiekt w miejscowości Nowy Lipowiec spadł ok. 200-300 metrów od pierwszych zabudowań. Mieszkańcy słyszeli huk. - Kiedy przyjechałem na miejsce, widziałem unoszący się nad lasem dym – powiedział PAP wójt gminy Księżpol (Lubelskie) Jarosław Piskorski.

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