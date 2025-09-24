Nowy prezes NIK złożył przysięgę przed Sejmem

Siedziba NIK-u w Warszawie przy ul. Filtrowej. Fot. Najwyższa Izba Kontroli

Nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj (na zdj. poniżej) złożył w środę przysięgę przed Sejmem. Od 2019 r. Haładyj był prezesem Prokuratorii Generalnej; na stanowisku szefa NIK zastąpił Mariana Banasia. Haładyj deklaruje, że będzie wypełniał swą pracę w sposób „bezstronny, niezależny i obiektywny”.

30 sierpnia upłynęła sześcioletnia kadencja dotychczasowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Na jego następcę zgłoszone zostały dwie kandydatury. Grupa posłów reprezentujących klub PiS zaproponowała b. posła PiS i b. wiceprezesa NIK Tadeusza Dziubę. Jednak tuż przed głosowaniem w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że został upoważniony do wycofania kandydatury Dziuby. Kandydaturę prezesa Prokuratorii Generalnej Mariusza Haładyja zgłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zapewnił, że konsultował się w tej sprawie z przedstawicielami rządu.

W środę rano Haładyj został oficjalnie zaprzysiężony na prezesa NIK przed Sejmem.

Haładyj pytany przez dziennikarzy po złożeniu ślubowania, jakim będzie prezesem NIK odparł, że ma nadzieję, że takim, który będzie w sposób bezstronny, obiektywny i niezależny wypełniał pracę, która należy do szefa NIK. Zapewnił, że będzie wspierał kontrolerów Izby.

Dodał, że propozycja kandydowania na szefa NIK była dla niego „miłym zaskoczeniem”. - Do tej pory, choćby dwóch poprzednich prezesów było osobami znanymi, obaj byli ministrami konstytucyjnymi. Ja wykonuję pracę urzędnika od dwudziestu paru lat, stąd było to dla mnie zaskoczenie, że taka osoba jak ja, taką propozycję dostała - zaznaczył. Powiedział, że propozycję kandydowania przedstawił mu minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

Haładyj był też pytany, czy jest odporny na naciski. - Myślę, że przeżyłem trochę lat w administracji i ten okres, który był też czasem procesu sejmowego i tak dalej, myślę, że pokazał, że w dotychczasowej pracy nie można mi zarzucić czy jakichś działań niewłaściwych, czy zależności od tego - powiedział nowy prezes NIK.

Na początku września Haładyj podczas publicznego przesłuchania przez parlamentarzystów, ekspertów i przedstawicieli organizacji społecznych podkreślił, że NIK powinna być strażnikiem finansów publicznych i audytorem państwa pod kątem systemowym.

Wskazał też, że kontrole NIK koncentrują się obecnie raczej na stwierdzaniu nieprawidłowości o charakterze bardzo formalnym. Tymczasem - jego zdaniem - należy badać celowość, efektywność, wydajność czy oszczędność. - Miarą skuteczności Najwyższej Izby Kontroli powinna być skuteczność w wykrywaniu poważnych nadużyć, a z drugiej strony taka zmiana funkcjonowania instytucji publicznych, żeby obywatel odczuwał te zmiany w codziennym życiu - powiedział Haładyj.

Postulował też wykorzystanie sztucznej inteligencji do zbudowania systemu wczesnego ostrzegania.

Mariusz Haładyj urodził się w 1978 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2019 r. Haładyj pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej, która reprezentuje Skarb Państwa i państwowe osoby prawne w najbardziej skomplikowanych procesach i negocjacjach oraz wydaje opinie w sprawach o istotnej wartości i znaczeniu dla interesów państwa. Na stanowisko został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

