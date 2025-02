Efekt głośnego raportu NIK. PiS chce prześwietlić wszystkie szczecińskie instytucje kultury

Willę Lentza sprawdzali już kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Teraz mają to zrobić także samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Sylwia Dudek

Weźmiemy pod lupę wszystkie instytucje kultury w Szczecinie - zapowiedzieli samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości podczas środowej konferencji prasowej w sali sesyjnej Urzędu Miasta. To ich reakcja na publikację raportu Najwyższej Izby Kontroli, w którym opisano nieprawidłowości m.in. w Willi Lentza.

Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Krzysztof Romianowski stwierdził, że to, co kontrolerzy ujawnili w instytucji przy al. Wojska Polskiego, to przykład złego gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Szczególnie krytycznie ocenił sprawę dotacji w wysokości 423 tys. zł, która nie została wydana o czasie, co naraziło miasto na odsetki w wysokości 166 tys. zł.

- Willa Lentza wydała 120 tys. na alkohol - oburzał się Krzysztof Romianowski. - To pieniądze z naszych podatków. Można by je przeznaczyć na przykład na posiłki w przedszkolach. Weźmiemy pod lupę wszystkie możliwe instytucje. Zaczniemy od Willi Lentza. Następnie będzie to pewnie Dom Kultury "13 Muz" i inne domy kultury. Chcemy przejrzeć wszystkie instytucje kultury w Szczecinie.

Radny Maciej Kopeć mówił, że wątpliwości wokół Willi Lentza nie są czymś nowym. Już w 2023 rok zrobiono audyt, po którym wiedziano m.in. o sprawie alkoholu czy zaliczek (jak potem ocenił NIK - pobranych bezprawnie).

- O sprawie wiedziano. Tylko nie chciano z tym nic zrobić - sarkał radny. - Miasto nie ma strategii, jeśli chodzi o jednostki kultury.

- Miasto Szczecin nie dysponuje pomysłem na to, jakim chce być miastem w obszarze kultury - wtórował koledze z klubu radny Dariusz Smoliński. - Jeżeli porównamy najniższą pensję krajową, jaką ma bardzo wiele pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, i to, że jest rozważane zamknięcie kolejnej filii, na Głębokim, i zmierzymy to z zakupem receptury ginu przez Willę Lentza, to musimy zadać sobie pytanie, w jakim mieście żyjemy.

U boku radnych miejskich pojawił się też Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku zachodniopomorskim. Przypomniał, że w raporcie NIK znajdziemy informację, że w Teatrze Polskim, który podlega marszałkowi, gdy dyrektor nie mógł wykonywać swoich zadań, to nie zastępował go jego zastępca, tylko księgowa.

- Na jakiej podstawie prawnej to robiła? - pytał samorządowiec. - Pan marszałek tyle mówi o praworządności. Jeżeli każdy ma przestrzegać prawa, to marszałek powinien zacząć od siebie.©℗

Alan Sasinowski