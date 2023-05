Niedźwiedź na ulicach Nowego Sącza. Prezydent apeluje o pozostanie w domach

Fot. Grzegorz - stock.adobe.com/Grzegorz Sierocki

Na osiedlu Chruślice w Nowym Sączu we wtorek pojawił się niedźwiedź. Z tego powodu został powołany sztab kryzysowy, a prezydent miasta Ludomir Handzel zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w domach.

"Sytuacja rzeczywiście poważna, wdrażamy stosowne procedury, proszę mieszkańców o zachowanie ostrożności. Proszę by osoby, szczególnie mieszkańcy os. Chruślice, którzy nie muszą opuszczać domów, pozostali w domach do wyjaśnienia sytuacji" – napisał prezydent Handzel na swoim profilu społecznościowym.

Pierwsze informacje o niedźwiedziu na ulicach Nowego Sącza dotarły do tutejszego magistratu o godz. 7.

"Otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańców, którzy widzieli niedźwiedzia przemieszczającego się ulicami. Skierowaliśmy patrole w to miejsce, ale nie napotkaliśmy niedźwiedzia. Mieszkańcy przekazali nam nagranie, na którym widać około dwuletniego, młodego niedźwiadka, który idzie między domami" – powiedział PAP komendant nowosądeckiej straży miejskiej.

Patrole straży miejskiej oraz policji cały czas są w terenie. Został powołany sztab kryzysowy, został powiadomiony weterynarz i służby leśne. Według zeznań jednego z mieszkańców, niedźwiedź miał pójść w kierunku lasu.

"Niedźwiedź może stanowić zagrożenie zarówno dla mieszkańców jak i dla pojazdów. Jeżeli znowu pojawi się na terenie osiedli, brane są pod uwagę różne scenariusze: przepłoszenie lub czasowe uśpienie i przetransportowanie w głąb lasu. Zakładamy wszystkie scenariusze. Jesteśmy w kontakcie z Polskim Związkiem Łowieckim" – dodał komendant.

Przyrodnicy radzą, aby w przypadku spotkania niedźwiedzia spokojnie i bez gwałtownych ruchów oddalić się w przeciwnym kierunku. Ucieczka przed niedźwiedziem to zły pomysł, ponieważ może sprowokować drapieżnika do pogoni, a na krótkim dystansie niedźwiedź może rozpędzić się nawet do 50 km/h.

Niedźwiedzie żywią się przeważnie pokarmem roślinnym – leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat. W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady.(PAP)

