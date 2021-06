Niedzielski: przywracamy możliwość funkcjonowania sal zabaw dla dzieci, zwiększamy limit osób na weselach

@@czytam

2021-06-02 11:38:43

Nie ogarniają za nic . Tyle próśb , tyle telefonów ,zapytan . Dzwoniłem do rzeczników praw pacjenta / w szpit. woj , do biura w Wa-wie / . Zero sensownej odp. . Ministerstwo covid / no by nic innego / jest głuche ,ślepe . Ekonom i jego szef są bezduszni . Politycy PiS wchodzili na cmentarz , do szpitala a byl zakaz dla gawiedzi - czyli obywateli/ , bony w zeszle lato na wyjazdy dawali , a do ZOL N IE WOLNO . Skazali - wbrew ustawie o prawach pacjenta - pensjonariuszy ZOL na już 15 - mięsięczna