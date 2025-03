Fundusz dla pań przed ich świętem. Piękno zaczyna się od zdrowia

Na pytania pań odwiedzających w środę NFZ w Szczecinie odpowiadały m.in. dr n. zdr. Gabriela Hofman i Alicja Księżak ze Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Tuż przed Dniem Kobiet Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zaprosił do swojej siedziby przy ul. Arkońskiej w Szczecinie specjalistki, które przypominały, odwiedzającym w tym dniu urząd, paniom, że warto regularnie wykonywać badanie cytologiczne. Bo jak przypomina NFZ „Piękno zaczyna się od zdrowia. Dbaj o siebie każdego dnia”. Oczywiście to była też dobra okazja do przećwiczenia badania piersi na fantomach, porozmawiania o innych programach profilaktycznych skierowanych do kobiet i zdrowym odżywianiu.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych. Obecne były dr n.med. Gabriela Hofman i położna Alicja Księżak. Wyspecjalizowana kadra medyczna odpowiadała na pytania, na czym polega badanie cytologiczne, dlaczego jest tak ważne; rozwiewała wątpliwości oraz obalała stereotypy dotyczące cytologii. Można też było skorzystać z instruktażu na fantomie szyjki macicy, na którym pokazywano przebieg pobierania materiału do badania, czy przyjrzeć się narzędziom wykorzystywanym przy badaniu tj. specjalnej szczoteczce.

Badanie cytologiczne pozwala wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym, uleczalnym stadium choroby. Rak szyjki macicy długo pozostaje bezobjawowy, a badanie cytologiczne jest jedynym umożliwiającym jego rozpoznanie.

- Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet w wieku 25-64 lata - informuje Małgorzata Olszewska, specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. - Można je wykonać co trzy lata. Program jest realizowany przez wszystkie poradnie ginekologiczno-położnicze posiadające umowę z NFZ oraz uprawnione położne w placówkach POZ. W województwie zachodniopomorskim jest 118, a w samym Szczecinie 30 gabinetów, w których można wykonać takie badanie w ramach umowy z NFZ.

(sag)