Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau: Reparacje wojenne od Niemców nie są sprawą zamkniętą

Dla rządu, który reprezentuję, sprawa reparacji wojennych od Niemców nie jest zamknięta – ogłosił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas konferencji prasowej w Instytucie Polskim w Berlinie.

Kwestia reparacji bardzo zajmowała przedstawicieli środowisk polonijnych obecnych na spotkaniu z dziennikarzami. Pytany przez nich o te problemy minister powiedział tak:

- Dla rządu, który reprezentuję, ta sprawa bynajmniej zamknięta nie jest. Podkreślałem to w czasie rozmów z moim niemieckim odpowiednikiem panem ministrem Heiko Maasem, a dzisiaj także miałem okazję tę kwestię podnieść. Nie kryję, że podniesienie tych kwestii spotkało się albo z żywą i zasadniczo otwartą reakcją niektórych rozmówców, natomiast nie spotkałem się dzisiaj z takim zaprzeczeniem, że ta kwestia po prostu nie istnieje. Także

stosunek moich rozmówców do tej sprawy jest zróżnicowany i na pewno daje podstawy do rozpoczęcia procesu dalszych ustaleń.

Polski polityk spotkał się z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schaeublem z CDU, Annaleną Baerbock z partii Zielonych, kandydatką na urząd kanclerza z tej partii, a także ministrem finansów z partii SPD Olafem Scholzem.

Rozmawiał z nimi między innymi o gazociągu Nord Stream 2. Podkreślał, że choć jego rozmówcy nie byli w tej sprawie jednomyślni, to jest zgoda co tego,żeby trzeba znaleźć środki, które pomogą zapobiec negatywnym skutkom budowy rury.

- I w sposób wyraźny moim rozmówcom zależało na tym, żeby przekonać stronę polską, że ta kwestia poszukiwania rozwiązań zabezpieczających pozycje państw Europy środkowo-wschodniej, a także Ukrainy, nie jest zamknięta. Odnosiłem wrażenie, ze jest to dopiero początek pewnego procesu. Oczywiście nie kryłem mojego daleko posuniętego sceptycyzmu wobec możliwości zadośćuczynienia temu, co się stało – mówił. ©℗

