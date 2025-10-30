Czwartek, 30 października 2025 r. 
Lotniska w Radomiu i Lublinie wznowiły operacje lotnicze (akt. 1)

Data publikacji: 30 października 2025 r. 08:57
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 11:44
Lotniska w Radomiu i Lublinie wznowiły operacje lotnicze
Lotniska w Radomiu i Lublinie wznowiły operacje lotnicze - poinformowała PAŻP. Ich czasowe zamknięcie związane było z prewencyjnym operowaniem polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej z powodu ataku Rosji na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w czwartek wczesnym rankiem na platformie X, że w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, trwa operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Działania te, jak wskazywano, miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała zaś, że z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań.

***

Wcześniejsza informacja

Lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte, by zapewnić swobodę działania lotnictwa wojskowego - poinformowała w czwartek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Prewencyjne działania wojska mają związek z atakami Rosji na Ukrainę, gdzie zaatakowano m.in. obiekty energetyczne na zachodzie kraju.

Wczesnym rankiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało na platformie X, że w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, trwa operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podało wojsko. Działania te, jak wskazano, mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała na X, że „z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań”.

Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Marcin Hadaj wskazał, że czasowe zamknięcie portów lotniczych w Radomiu i Lublinie oraz pewne ograniczenie w wschodniej części kraju oznaczają zmiany dla części lotów. "To jest procedura, która zawsze ma miejsce w tego typu sytuacjach. Dodatkowo czasowo jeszcze zapewne mniej więcej przez godzinę, ale to okaże się po tym jak zakończą się działania wojskowe, dwa lotniska w Radomiu i w Lubinie nie będą wykonywały żadnych operacji, czyli ani startów ani lądowań" - powiedział Hadaj po godz. 8 na antenie TVN24.

Władze ukraińskie poinformowały w czwartek rano, że 13 osób, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych w wyniku ostrzałów Ukrainy, przeprowadzonych przez wojska rosyjskie z użyciem rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych; celem były obiekty energetyczne, głównie w zachodniej części kraju.

Rosjanie zaatakowali w Zaporożu m.in. internat i uszkodzili pięć bloków mieszkalnych. Siły Powietrzne Ukrainy informowały we wczesnych godzinach porannych o grupach dronów, operujących w położonym przy granicy z Polską obwodzie lwowskim. Bezzałogowce atakowały także m.in. obwody: tarnopolski, rówieński, winnicki i chmielnicki na zachodzie Ukrainy. W wyniku rosyjskich ataków w całym kraju wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z elektryczności.

Czwartek to 1345. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 

