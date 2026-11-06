KE proponuje, aby Polska przez kolejny rok była zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów

Fot. Pixabay

Komisja Europejska zaproponowała w piątek, aby Polska przez kolejny rok – od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. – była zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego paktu o migracji i azylu.

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Jak podała KE, oprócz Polski także Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja i Austria są w trudnej sytuacji migracyjnej ze względu na skumulowane skutki migracji w ciągu ostatnich pięciu lat.

Państwa te będą mogły zwrócić się do państw członkowskich w ramach Rady UE o przyznanie pełnego lub częściowego zwolnienia przez kolejny rok z tzw. mechanizmu obowiązkowej solidarności.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk zapowiedział na X, że Polska w piątek wyśle do Komisji Europejskiej potwierdzenie braku kontrybucji do systemu solidarności. „To, co obiecaliśmy, w 100 proc. dowiezione!” – napisał, odnosząc się do publikacji raportu o sytuacji migracyjnej w UE.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała wieczorem PAP, że wniosek został złożony po godz. 15.00, a po godz. 18.00 został już przyjęty.

W ubiegłym roku po złożeniu takiego wniosku przez Polskę kraje członkowskie zwolniły ją z obowiązków wynikających z tego mechanizmu.

Decyzję KE ogłosił w piątek w Brukseli komisarz ds. wewnętrznych Magnus Brunner. Jak przekazał, Polska jest jednym z państw członkowskich, które mierzą się z poważną sytuacją migracyjną. Wynika to z faktu przyjęcia Ukraińców oraz z wykorzystania migracji jako narzędzia nacisku na granicy z Białorusią – powiedział.

– Polska jest oczywiście w gronie państw członkowskich, które mierzą się z poważną sytuacją migracyjną. Wynika to z faktu, że Polska przyjęła setki tysięcy osób korzystających z ochrony czasowej, przybyłych z Ukrainy. Ponadto stoi przed wyzwaniami związanymi z wykorzystywaniem migracji jako narzędzia nacisku na granicy – powiedział.

– Pod tym względem sytuacja Polski (...) nie zmieniła się od zeszłego roku. W związku z dzisiejszą decyzją Polska może zatem zwrócić się do Rady UE o obniżenie wkładu w ramach mechanizmu solidarnościowego, a Rada podejmie w tej sprawie stosowną decyzję – zaznaczył komisarz.

Mechanizm obowiązkowej solidarności w pakcie o migracji i azylu nakłada na państwa UE obowiązek udzielania wsparcia krajom, które zmagają się z presją migracyjną. Chodzi o przekazywanie środków finansowych, zapewnianie pomocy technicznej i sprzętowej, a także relokację migrantów. O tym, w jaki sposób wypełnić zobowiązania solidarnościowe, decydują poszczególne państwa członkowskie.

Na 2026 r. KE ogłosiła relokację 21 tys. osób i wkład finansowy państw w wysokości 420 mln euro. Kraje unijne zobowiązały się jednak do relokacji ledwie niecałych 9 tys. osób, z czego najwięcej miały przyjąć Niemcy – 4,5 tys. osób. W praktyce Berlin wziął na siebie rozpatrywanie wniosków azylowych osób, które przybyły do Niemiec z Włoch i Grecji. Zgodnie z unijnym prawem taki obowiązek spoczywa na pierwszym państwie w UE, do którego dotarł migrant.

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