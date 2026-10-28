Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Jest wiele ofiar śmiertelnych

Na miejsce wypadku zostały skierowane ambulanse ratownictwa medycznego m.in. z Madrytu. Fot. Stanislav Kozlovskiy (Wikipedia), CC BY-SA 3.0

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w środę, że resort dyplomacji sprawdza doniesienia medialne dotyczące katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Poinformował, że „na teraz” nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.

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- Sprawdzamy doniesienia medialne, nasz konsulat w Hiszpanii działa. Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach - przekazał dziennikarzom Wewiór.

Dwa pociągi pasażerskie, w tym jeden wysokich prędkości, zderzyły się w środę rano w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo w środkowej części Hiszpanii - poinformowała agencja EFE. Dziennik „ABC” podał, powołując się hiszpańską Obronę Cywilną, że co najmniej 46 osób zginęło w wyniku zderzenia pociągów na trasie Madryt-Andaluzja. Przyczyna zdarzenia na razie nie jest znana.

Ministra zdrowia Monica Garcia powiedziała w publicznym radiu Cadena SER, że nie jest znana liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Określiła wypadek jako „bardzo poważny”.

Cytowana przez EFE Esther Padilla, rzeczniczka rządu wspólnoty Kastylia-La Mancha (w skład której wchodzi prowincja Toledo), potwierdziła na razie śmierć co najmniej 10 osób.

Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe dwa wagony spadły ze skarpy. Na miejsce skierowano liczne karetki i helikoptery. Okoliczne szpitale przygotowują się na przyjęcie rannych, a władze miejscowości Urda, w pobliżu której doszło do zderzenia, na prośbę Obrony Cywilnej przygotowują halę sportową, która w razie potrzeby ma posłużyć do przyjęcia poszkodowanych.

„Jestem wstrząśnięty poważnym wypadkiem kolejowym w prowincji Toledo. Moje współczucie, solidarność i wsparcie dla wszystkich ofiar oraz ich rodzin” - napisał na X premier Pedro Sanchez. Partie polityczne w Hiszpanii odwołały wydarzenia związane z trwającą w kraju kampanią wyborczą.

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