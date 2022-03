Joe Biden w Warszawie. Przemówienie prezydenta USA

W sobotę (26 marca), podczas drugiego dnia wizyty w Polsce Joe Biden wygłosił przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Swoje wystąpienie rozpoczął od cytatu Jana Pawła II. "Nie lękajcie się" - Te słowa Jana Pawła II odmieniły świat. To przesłanie, które pokona brutalność tej wojny - powiedział do zgromadzonych.

Amerykański prezydent zwrócił się z przesłaniem dla Ukraińców. - Moje przesłanie dla Ukraińców jest przesłaniem, które dzisiaj przekazałem ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytrowi Kułebie i ministrowi obrony Ukrainy Ołeksijowi Reznikowi, którzy są tu z nami dzisiaj: My stoimy z wami. Kropka - oświadczył prezydent USA.

W swoim wystąpieniu Biden wiele miejsca poświęcił walce Ukraińców. - Ja też straciłem dziecko. Wiem, że dla tych, którzy utracili członków rodziny, to nie jest dla nich pociechą, ale Putin myślał, że Ukraina nie będzie się bić. Ale siły rosyjskie spotkały się z twardym oporem. Zamiast złamać ukraińską determinację, brutalna taktyka Rosji tylko ją wzmocniła - powiedział.

- Wojna z Ukrainą jest strategiczną porażką Rosji. Siły rosyjskie nie złamały ducha Ukraińców, nie rozbiły NATO. Demokracje świata są wzmocnione - powiedział Biden. - NATO jest obronnym sojuszem, nigdy nie chciało upadku Rosji. Rosja od początku chciała przemocy - dodał Biden.

Pomoc uchodźcom

- Pomoc uchodźcom nie jest czymś, co Polska, albo ktokolwiek inny powinien musieć robić sam. Cały świat, wszystkie kraje, mają w tym odpowiedzialność - mówił Biden.

- Dwa dni temu powiedziałem, że przyjmiemy 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Osiem tysięcy tygodniowo już przybywa do USA. Zapewnimy niemalże 300 mln dolarów pomocy, zapewnimy dziesiątki tysięcy ton żywności, wody pitnej, innych zasobów - zapowiedział.

- Światowy Program Żywności mówi, że możemy mieć do czynienia z dużymi problemami, ale przynajmniej jakaś ulga powinna trafić do głównych miast na Ukrainie - zaznaczył. - Natomiast nie do Melitopola, nie do Mariupola, ponieważ rosyjskie siły blokują transporty żywności. Robimy co możemy, aby dostarczyć tę pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna na Ukrainie i tym, którzy z Ukrainy się wydostali - dodał.

Prezydent USA Joe Biden w swojej mowie zwrócił się też do Rosjan. - Nawet nie myślcie o dotknięciu terytorium NATO - powiedział.

- To Putin odpowiada za wojnę - mówił stanowczo Biden. - Wraz z sojusznikami wspieramy Ukrainę. Siły amerykańskie w Europie są po to, by bronić naszych sojuszników - zapewnił amerykański prezydent. - Jesteśmy tu, żeby Putin nawet nie pomyślał o przekroczeniu granicy, jakiegokolwiek państwa NATO. Artykuł 5, NATO to świętość - dodał.

Ł.T