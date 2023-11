Inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Relacja na żywo

Na żywo posiedzenie Sejmu X kadencji, 13 listopada 2023 r.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego, dymisję Rady Ministrów.

W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Minister w KPRP Małgorzata Paprocka przekazała w poniedziałek w Studiu PAP, że po zakończeniu uroczystości w parlamencie, w poniedziałek ok. godz. 19-20 prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu premierowi i Morawieckiemu.

Państwo prawa i godność człowieka - na tych fundamentach powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu - mówił podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji marszałek senior Marek Sawicki (PSL). Nie ma prawdziwej demokracji bez otwartego parlamentaryzmu - dodał.

"Jest Polska, jest Sejm - jej przedstawicielstwo. Tymi słowami Macieja Rataja, marszałka Sejmu odrodzonej przed ponad 100 laty naszej ojczyzny, pragnę podkreślić uroczysty moment inauguracji X kadencji Sejmu RP. Wypowiadający je wybitny nasz poprzednik widział Polskę jako państwo demokracji parlamentarnej. Urzeczywistnienie tej wizji, tego narodowego pragnienia jest także dziś naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem" - powiedział Sawicki.

Marszałek senior odniósł się do obecności Polski w Unii Europejskiej, która przyniosła - jak mówił - "obecnym, jak i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju".

"Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, inspiracjach czerpanych z tradycji ateńskiej i prawa rzymskiego stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów, Europy ojczyzn" - zaapelował.

Jak dodał, motywację w tym zakresie można czerpać z "młodych polskich serc", które jak zauważył, pragną i oczekują integracji, aspirując do pełnego uczestnictwa w opartym na "zasadzie równości, akceptacji, wiedzy i innowacjach europejskim dobrobycie". "Niech w tych staraniach nie będą przeszkodą formułowane w gmachu Trybunału Konstytucyjnego rzekome sprzeczności polskiej konstytucji z traktatami konstytuującymi Unię Europejską" - zaapelował.

W ocenie Sawickiego, nie ma prawdziwej demokracji bez otwartego parlamentaryzmu. "Są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu: państwo prawa i godność człowieka" - wskazał. Jego zdaniem, z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa "uda się przywrócić właściwe relacje" pomiędzy państwem, działającymi w Polsce kościołami, "gwarantując wszystkim wiernym z poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym, neutralny światopoglądowo charakter".

W opinii Sawickiego, dzisiejszą Europę stać na więcej empatii, ukierunkowanej na rozdysponowanie nadwyżek żywności do braci w dalszych zakątkach świata, którzy jej potrzebują, stabilizując przy tym sytuację na lokalnych rynkach rolnych.

"Słuchajmy narodu, również w najważniejszych sprawach, odwołując się uczciwie do instytucji referendum" - powiedział marszałek senior. Jak podkreślił, stanowione prawo ma być oparte na "poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot".

"W demokratycznym państwie, zgodnie z wolą suwerena, zmieniają się prezydenci, zmieniają się premierzy i rządy, zmienia się też skład osobowy tej Izby. Jedno przy tym jest stałe i niezmienne: Rzeczpospolita"- wskazał marszałek senior Marek Sawicki.

Deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem; drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować - powiedział w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Najważniejszą sprawą, która wymaga ponadpartyjnej współpracy, jest dziś bezpieczeństwo ojczyzny - dodał.

Prezydent zapowiedział też, że "będzie stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich ośmiu lat", które, jak ocenił, były dobrym okresem. Jak mówił, "wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne 500+, a już wkrótce 800+, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych - muszą zostać utrzymane". Podkreślił też znaczenie bezpieczeństwa, które, jak apelował, powinno być przedmiotem ponadpartyjnej zgody. Wyraził nadzieję, że m.in. zostanie utrzymany poziom wydatków 4 proc. PKB na obronność, a programy rozwoju sił zbrojnych będą kontynuowane. Zapowiedział, że będzie "bronił dotychczasowych ambitnych projektów, takich jak CPK, port kontenerowy w Świnoujściu, czy projekty z zakresu energii atomowej". Duda mówił, że nie zgodzi się "na próby podważania i lekceważenia konstytucyjnych uprawnień prezydenta oraz, że nie zgodzi się na obchodzenie czy naginanie prawa. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi wątpliwości prawne nie zawaham się skorzystać z weta - podkreślił. ***

W poniedziałek o godzinie 12 rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji.