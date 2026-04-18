Nie pal (ogniska) w lesie

Od kilku dni na terenach leśnych woj. zachodniopomorskiego utrzymuje się III najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. O czym ostrzega zarówno Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, jak i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Komunikat - ostrzeżenie alarmowe - w tej sprawie właśnie jest rozsyłane przez mobilną aplikację RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania. Czytamy w nim: „Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112".

Zagrożenie obowiązuje do niedzieli (19 kwietnia), do godz. 10. ©℗

(an)

