IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w prawie całym kraju i opadami deszczu na północy

Fot. Ryszard Pakieser

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w prawie całym kraju oraz przed intensywnymi opadami deszczu w trzech województwach na północy Polski.

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Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obejmą prawie całą Polskę, z wyjątkiem woj. pomorskiego, wschodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz południowych krańców woj. małopolskiego i podkarpackiego. Alerty ogłoszono w związku z prognozowanym wiatrem o średniej prędkości od 55 do 70 km/h, w porywach od 70 do 85 km/h.

Dla północno-zachodniej Polski alerty będą obowiązywały od godz. 16.00 do godz. 22.00 w piątek. W przypadku regionów w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 18.00 w piątek i pozostaną w mocy do godz. 1.00 w sobotę. Na południowym wschodzie kraju alerty wejdą w życie o godz. 22.00 w piątek i wygasną o godz. 3.00 w sobotę.

Z kolei ostrzeżenia IMGW przed intensywnym deszczem dotyczą: woj. pomorskiego, północnej części woj. zachodniopomorskiego oraz zachodu woj. warmińsko-mazurskiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniami spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 30 do 35 mm.

Ostrzeżenia dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują od godz. 10.00 do godz. 20.00 w piątek. W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego alerty wejdą w życie o godz. 18.00 w piątek i wygasną o północy w nocy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

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