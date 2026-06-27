IMGW: odnotowano najwyższą w historii pomiarów temperaturę w czerwcu - 38,9 st. C w Polsce

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W Słubicach w województwie lubuskim odnotowano w sobotę temperaturę maksymalną 38,9 st. C - wynika z danych IMGW. To najwięcej w historii pomiarów meteorologicznych w czerwcu.

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Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wpisie na platformie X, nigdy wcześniej w czerwcu w Polsce nie zmierzono tak wysokiej temperatury.

Poprzedni rekord ciepła dla tego miesiąca odnotowano w 2019 roku w miejscowości Ceber na Dolnym Śląsku; wyniósł on wówczas 38,3 st. C.

IMGW podkreślił, że sobotnia temperatura w Słubicach „nie jest jeszcze rekordem wszech czasów”

„Absolutnie najwyższa temperatura zanotowana w Polsce wynosi 40,2 st. C i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie). Dzisiejszy pomiar pokazuje jednak, że tegoroczna fala upałów już zapisuje się w historii polskiej meteorologii. W kolejnych dniach utrzyma się bardzo gorąca masa powietrza, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz” - podano w komunikacie.

Z prognoz Instytutu wynika, że w niedzielę miejscami na zachodzie kraju temperatura może wynieść do 42 st. C. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia III przed upałami z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego oraz częściowo woj. pomorskiego, podlaskiego i zachodnio-pomorskiego, gdzie obowiązuje także alert II stopnia. Ostrzeżenia pozostają aktualne do godz. 20 w poniedziałek, 29 czerwca.

Prognoza 10-dniowa IMGW wskazuje, że niższa temperatura w północno-zachodniej Polsce będzie możliwa od środy, 1 lipca i wyniesie 20-21 st. C. Z kolei w całym kraju będzie chłodniej od soboty, 4 lipca - temperatura maksymalna wyniesie wtedy od 19 do 24 st. C.

(PAP)

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