Niedziela, 24 sierpnia 2025 r. 
Czerwone flagi na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach

Data publikacji: 24 sierpnia 2025 r. 14:59
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2025 r. 16:52
Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają w niedzielę na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej Polsce.

W województwie zachodniopomorskim są to kąpieliska w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach i Darłowie.

Ponadto na kąpieliskach w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Bornem Sulinowo nad jeziorem Pile i w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo woda jest niezdatna do kąpieli. W tych miejscach zakwitły sinice.

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

(PAP)

Komentarze

Ślicznotka
2025-08-24 16:25:45
Ja na szczęście mam podgrzewany całoroczny kryty basen w moim zespole pałacowo parkowym.
800+
2025-08-24 15:53:33
Ja jestem bezstresowo wychowany i dla mnie żadne flagi nie są ważne.Robię co chcę i kiedy chcę.

