Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Bartosza Grodeckiego na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do najważniejszych zadań nowego szefa BBN należeć będą m.in. działania na rzecz reformy sił zbrojnych oraz współpraca z sojusznikami w NATO i innych formatach.

Prezydent pogratulował podczas piątkowej uroczystości Grodeckiemu nominacji, zaznaczył, że bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju i dobrobytu Polski.

- Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz, i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, w reformie Polskich Sił Zbrojnych, przyjęciu najważniejszych, strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że „bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a co bardzo ważne w bieżącej sytuacji politycznej, także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników, wobec tych, z którymi Polska tworzy NATO, sojusznikach w innych formatach bezpieczeństwa”. - To zadania, które stoją dzisiaj przed panem ministrem Grodeckim - dodał Nawrocki.

Obsadzenie funkcji szefa BBN stało się konieczne po odejściu z niej pod koniec kwietnia Sławomira Cenckiewicza.

Bartosz Grodecki w l. 2006-2020 pracował w MSZ, m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie spraw zagranicznych. W marcu 2020 r. został wiceministrem sprawa wewnętrznych i administracji w resorcie, którym w rządzie Zjednoczonej Prawicy kierował wówczas Mariusz Kamiński. W MSWiA w gestii Grodeckiego były m.in. sprawy migracyjne, repatriacja, polityka graniczna, odpowiadał również za współpracę transgraniczną oraz międzynarodową.

