Atak na flotyllę dla Strefy Gazy

Oczekujemy jasnego stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nocny atak na naszą flotyllę humanitarną dla Strefy Gazy stanowi złamanie prawa międzynarodowego – powiedział PAP znajdujący się na pokładzie polskiego statku poseł Franciszek Sterczewski.

W nocy z wtorku na środę aktywiści z humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud, płynącej z pomocą dla ludności Strefy Gazy, poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony. Włoska rzeczniczka flotylli przekazała, że trafione zostały jednostki: włoska, angielska i polska.

W skład flotylli wchodzą aktywiści propalestyńscy, w tym szwedzka działaczka na rzecz ochrony środowiska Greta Thunberg. Statki zmierzają do Strefy Gazy, aby dostarczyć pomoc humanitarną i przełamać izraelską blokadę.

Sterczewski powiedział PAP, że uczestnicy czekają na odpowiedź polskiego MSZ. – Skontaktowałem się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i na ten moment czekamy na ich oficjalne stanowisko. Oczekujemy jasnego stanowiska, że atak stanowi złamanie prawa międzynarodowego – odparł.

Aktywiści – jak dodał – oczekują też objęcia ochroną flotylli, a przynajmniej uczestniczących w niej obywateli polskich.

Wcześniej w środę minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że fregata włoskiej marynarki wojennej wyruszyła w stronę flotylli, by udzielić aktywistom ewentualnej pomocy po ataku dronów. O tych planach powiadomił też stronę izraelską.

Poza posłem Sterczewskim na pokładzie znajdują się też inni Polacy, w tym prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.

Poseł powiedział też, że niezależnie od tego, jaka będzie odpowiedź resortu, flotylla płynie dalej. – W tej chwili jesteśmy w okolicach Krety, jakieś sześć dni drogi morskiej od Gazy, a takie ataki tylko potwierdzają naszą determinację i wolę przełamania nielegalnej blokady, jak i udzielenia pomocy humanitarnej – podkreślił.

Globalna Flotylla Sumud w środowym komunikacie zaapelowała o umożliwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej Palestyńczykom w Strefie Gazy. O ochronę polskiej delegacji wielokrotnie zwracała się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Flotylla to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów. Jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej Palestyńczykom.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Państwo izraelskie odpiera zarzuty, że jego działania przyczyniają się do głodu. (PAP)

