Anne Carson laureatką literackiego Nobla

Fot. x.com/ NobelPrize

Kanadyjska poetka Anne Carson otrzymała literackiego Nobla za „odważną i nowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury” - podała Akademia Szwedzka.

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Anne Carson, urodzona w 1950 roku w Toronto, studiowała filologię klasyczną, którą następnie przez wiele lat wykładała. Jej twórczość, pozostając w nieustannym dialogu z tradycją, jest jednocześnie zanurzona we współczesności – w jej języku, obrazach i problemach. Poetka z niezwykłą bezpośredniością opowiada o naturze miłości i pożądania, bólu i utraty, przemijania i śmierci.

Anne Carson w 2025 roku została laureatką Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej im. Zbigniewa Herberta.

Po polsku ukazały się jej tomy: „Dekreacja”, „Autobiografia czerwonego”, „Piękno męża” i „Słodko-gorzki eros”, w tłumaczeniu m.in.: Renaty Lis, Olgi Kubińskiej, Macieja Topolskiego i Natalii de Barbaro.

Kanadyjka była wymieniana wśród faworytów do Nagrody Nobla. Akademia Szwedzka, wyróżniając Carson, kontynuuje nieformalną regułę - od prawie dekady nagradza na przemian mężczyznę i kobietę.

Tegoroczny werdykt po raz pierwszy ogłosiła nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Carlberg. Jak komentowano w kuluarach, uczyniła to z werwą i pewnością siebie.

Carlberg przekazała, że udało jej się dodzwonić do Carson i poinformować ją o decyzji Komitetu Noblowskiego. Poetka przebywa na Islandii, gdzie - jak powiedziała - słucha wiatru. Wiadomość o nagrodzie przyjęła z zaskoczeniem i radością.

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