80 lat temu urodził się Lech Wałęsa

Mały

2023-09-29 14:48:25

Najlepszym prezydentem był Kwaśniewski to za jego rządów a był dwukrotnie Polska wstąpiła do NATO i unii europejskiej.To za jego rządów zaczęła się normować sytuacja w kraju.A za Wałęsy bieda upadek PGR zakładów pracy wysokie bezrobocie i obiecanki ani drugiej Japonii i Irlandii ale obiecane 100 milionów czekam do dziś .Komuna upadła bez rozlewu krwi dzięki Gorbaczowi i Jaruzelskiemu . Wałęsa był jednym który to zainicjował ale nie sam.Ogolnie jako prezydent bardzo słaby tylko jedna kadencja .