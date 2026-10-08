15-latek zaatakował trzy osoby w szkole pod Wyszkowem, jedna zmarła (akt. 1)

Fot. Sylwia Dudek (archiwum)

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń – 15-latek – zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną i dyrektora. Kobieta mimo reanimacji zmarła.

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W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń – 15-latek – zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną i dyrektora. Kobieta mimo reanimacji zmarła.

Podinsp. Katarzyna Kucharska z komendy wojewódzkiej policji w Radomiu przekazała, że 15-latek około godziny 9.00 w czwartek wszedł do miejscowej szkoły i ostrym narzędziem zaatakował 37-letnią woźną.

- Krzyki kobiety usłyszał dyrektor placówki, wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić piętnastolatka. Pomagała mu w tym nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych - wyjaśniła.

Przekazała, że oboje zostali ranni. Nauczycielka trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dyrektor został opatrzony na miejscu.

Ujęty przez dyrektora nastolatek został przekazany policji. Trwają czynności z jego udziałem.

Kucharska była też pytana o to, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challengem.

- Mamy również takie informacje. Dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, policjanci zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi - wskazała.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała PAP, że sprawą 15-latka, który dokonał ataku ostrym narzędziem w szkole w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim, zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Jak zaznaczyła, równolegle prokuratura na miejscu na bieżąco zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego.

Prok. Łukasiewicz wyjaśniła, że osoba, która skończyła 15 lat, może odpowiadać za swoje czyny jak dorosły, ale decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski powiedział PAP, że prokuratura gromadzi wszelkie materiały związane z zabójstwem 37-letniej woźnej przez 15-letniego ucznia.

– Prokuratura musi najpierw przeprowadzić postępowanie przygotowawcze, trochę analogiczne jak przy sprawcy pełnoletnim, a następnie skierować do sądu rodzinnego w Wyszkowie wniosek o zastosowanie wobec 15-latka środków wychowawczych lub poprawczych – powiedział PAP sędzia Pieńkowski.

Chodzi m.in. o umieszczenie nastolatka w schronisku dla nieletnich na czas trwania postępowania.

Pytany, czy 15-latek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła, powiedział, że prokuratura w toku postępowania przygotowawczego będzie musiała ustalić, czy pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka.

– Będzie do tego konieczna opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną – wyjaśnił sędzia.

Czynności te potrwają co najmniej kilka tygodni albo miesięcy.

Burmistrz Wyszkowa poinformował, że mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. Miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów.

W związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Również mazowiecka kurator oświaty zwołała na piątek naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie na temat procedur bezpieczeństwa.

O ataki pytany był minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który podkreślił, że temat radykalizacji jest poważny i być może stanowi kontekst do tragicznych wydarzeń. Dodał, że służby działają – sprawcy zostali zatrzymani i będą aresztowani lub zostaną skierowani do zakładów poprawczych.

– Ważny aspekt to (...), co się dzieje w sieci, co my wiemy, co dzieci robią w sieci, jak to wygląda i czy to nie jest też jedno z takich miejsc, w którym zaczynają się dziać złe rzeczy i potem się rozwijają – powiedział Siemoniak.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński przekazał, że służby będą badać możliwe powiązania między ostatnimi atakami w szkołach.

Minister wskazał na „wielką rolę” Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o takie przestępstwa nieletnich nastolatków, to najczęściej dzielą się oni swoimi planami albo doświadczeniami w mediach społecznościowych albo na różnych platformach wymiany informacji, np. gamingowych.

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