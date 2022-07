ZUS czeka na projekty. 90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy

Do 8 lipca trwa nabór wniosków w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy. Dofinansowanie zwycięskich projektów może wynieść do 300 tys. zł, a do rozdysponowania jest w całej puli aż 90 milionów złotych. W konkursie nagrodzone zostaną projekty pracodawców, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi.

Firmy mogą zdobyć pieniądze na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy oraz na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy. Za uzyskane środki można np. zakupić osłony do niebezpiecznych stref maszyn, urządzenia ochronne dla kurtyn świetlnych i skanerów laserowych, przyrządy ochronne do mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, elementy systemów sterowania urządzeń sterujących, kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne do osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi. Szeroki jest również katalog wyrobów bhp przeciwdrganiowych i urządzeń oczyszczających powietrze, systemów i elementów wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Pieniądze można wykorzystać także na urządzenia bhp służące poprawie pracy na wysokości, m.in. zakup podestów, platform i podnośników oraz te, które służą przy pracach ręcznych, np. wózków widłowych. Wnioskować można również o dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika.

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Łączna kwota, planowana na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku 90 mln złotych i jest o 15 mln zł większa niż w poprzedniej edycji konkursu. Warto dodać, że w 2021 roku z dofinansowania ZUS skorzystało około tysiąca pracodawców w Polsce.

Jednak pieniądze są do wzięcia nie dla wszystkich: w konkursie mogą wziąć udział tylko aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. ZUS zastrzega, że o środki nie mogą się ubiegać pracodawcy, którzy znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Wnioski można przesyłać wyłącznie elektronicznie na adres: prewencja.zus.pl. Tam znajdują się również szczegóły konkursu, regulamin oraz wzory niezbędnych dokumentów.

(kel)