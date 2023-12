„Zrobione w Szczecinie" powiększyło się o kolejne firmy

- Jest w was jakość, siła i energia, które mocno inspirują do działania i kreowania pozytywnego wizerunku naszego miasta - mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina do tegorocznych laureatów marki.

Do setki wyróżnionych przedsiębiorstw, które mogą się pochwalić marką „Zrobione w Szczecinie” dołączyło kolejnych osiemnastu twórców lokalnych produktów i usług. Symbol dla instytucji, przedsiębiorstw i innych podmiotów, działających na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których wyroby znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem, istnieje już od 2018 roku. Tegoroczna wyjątkowa uroczystość odbyła się w Willi Lentza, a certyfikaty wręczał prezydent Piotr Krzystek.



Zgłoszenia do tegorocznej kampanii można było słać do końca sierpnia. I oto mamy kolejnych „finalistów", którzy już mogą się chwalić wyróżnieniem. W kategorii usługi symbol marki trafił do Ośrodka Teatralnego Kana za upowszechnianie i promocję kultury, działalność artystyczną i edukację kulturalną. Za organizację festiwali, koncertów, porad, warsztaty i edukację muzyczną wyróżniono Bloco Pomerania – Rafał Krzanowski. W zacnym gronie zasłużenie znalazł się zakład fotograficzny z ponad 50-tradycją na szczecińskim rynku, czyli Minifot i jego właścicielka Marzena Salamon. Skąd rozpościerają się najpiękniejsze widoki na Szczecin? Oczywiście z Café 22! Za cukiernicze smakołyki, które można pałaszować w towarzystwie panoramicznego Szczecina, także należy się statuetka marki. Eintopf, czyli Justyna Hof może się już szczycić symbolem lokalnego wyróżnienia za projekt „Kolacja u sąsiadów”, podobnie jak Magdalena Gogłoza z SYTOBrunch - twórczyni spotkań przy stole w szczecińskich lokalizacjach. SI Selsin - Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów może posługiwać się marką za szycie konfekcji dla szczecińskich firm. Do zacnego grona laureatów dołączyli również Muzeum Szczecin w PRL, za prezentację fragmentów codzienności życia w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina, oraz Baltic Design Institute Sp. z o.o. za opracowanie projektów jednostek rekreacyjnych pływających, między innymi jachtów motorowych i jachtów żaglowych.

Flagowe szczecińskie produkty, które od teraz mogą być oznaczone symbolem „Zrobione w Szczecinie” to komfortowe namioty glampingowe, które wytwarza spółka FDomes Glamping Wójcikowscy, autorska nerka Bohomazy, czyli element stroju z Zielonej Strony Kreatywności Patrycji Jankun – Wiśniewskiej, Krówka Szczecińska produkowana przez Grupę Dystrybucyjną Matrix Janusza Germanka. Finalistami tegorocznej kampanii w kategorii produkt stali się również: Kimo Klaudia Wojtalak za pościel premium, Pomorskie Towarzystwo Historyczne – za serię książek o historii i zabytkach Szczecina, La Lalla, czyli Monika Krawczyńska i Sandra Mianowska – twórczynie Lalki takiej jak Ty, Kingdom Leathercraft za ręcznie wykonane produkty ze skóry naturalnej. Symbolem marki może się już posługiwać Paweł Habyk na swoich lampach Dźwigozaur i Filharmonia. Spółkę Galev, która działa w Przelomy Kafe wyróżniono za „Smaki Szczecina" czyli ich autorskie bułki i tatar ze śledziem oraz Paprykarz Szczeciński.

Dla lokalnych przedsiębiorców certyfikat „Zrobione w Szczecinie” to nie tylko wzrost rozpoznawalności własnej marki, ale możliwość bezpłatnego udziału w programach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, realizowanych na terenie Szczecina. Laureaci mogą również wykorzystać logotyp marki na swoich produktach i materiałach reklamowych, podnosząc tym samym rangę prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Produkty i usługi oznaczone marką „Zrobione w Szczecinie” charakteryzują się wysoką jakością, unikalnością i lokalnym charakterem. W zacnym gronie marki są szczecińskie piekarnie i cukiernie, restauracje i kawiarnie, mydlarnia, palarnia kawy, firma szyjąca staniki, wyższe uczelnie, producenci farb, rękodzielnicy, rzemieślnicy, wydawnictwa. „Kurier Szczeciński", o czym za każdym razem z dumą donosimy, także jest laureatem „Zrobione w Szczecinie”.

Jednostką koordynująca realizację programu jest Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

