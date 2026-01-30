Zmiana w kierownictwie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie poinformowała o zmianie w strukturach Zarządu spółki. Daniel Opas z dniem 30 stycznia 2026 złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu, pozostając w strukturach spółki.

Spółka podkreśla, że procesy operacyjne i produkcyjne w szczecińskich dokach przebiegają bez zakłóceń. MSR „Gryfia” zachowuje pełną ciągłość decyzyjną i operacyjną. Priorytetem pozostaje terminowa realizacja bieżących kontraktów. Informacje o dalszych krokach dotyczących składu Zarządu zostaną przekazane w osobnym komunikacie.

