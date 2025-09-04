Głębia i nabrzeża są gotowe. Stocznia „Gryfia” czeka na nowy dok

Fot. Dariusz GORAJSKI

Zakończyła się duża inwestycja w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie. Zmodernizowano infrastrukturę nabrzeża Gdyńskiego oraz głębię dokową do przyjęcia nowego doku pływającego – w miejscu, gdzie kiedyś był stary (sprzedany już) dok nr 1. W czwartek 4 września br. uroczyście podsumowano to przedsięwzięcie. Generalnym wykonawcą prac była Korporacja Budowlana Doraco.

Przypomnijmy, że to jedna z największych inwestycji w historii „Gryfii” o wartości ok. 140 mln zł. Rozpoczęła się kilka lat temu. Umowę z Doraco podpisano pod koniec 2022 roku, a w styczniu 2023 ruszyły prace (najpierw rozbiórkowe). Wcześniej decyzję o budowie nowego doku w Szczecinie podjął były minister ds. gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Zmodernizowana infrastruktura obejmuje m.in. budowę pirsu o długości 60 m, będącego przedłużeniem nabrzeża Gdańskiego, przebudowę i rozbudowę nabrzeża Gdyńskiego na długości ok. 330 m, a także wykonanie głębi dokowej o głębokości 17 m oraz dwóch dalb cumowniczych. W ramach inwestycji powstały również nowe place składowe, nowe systemy techniczne, w tym sieci elektroenergetyczne, gazów technicznych oraz nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego i oświetlenia.

Całość została zaprojektowana w celu przystosowania „Gryfii” do obsługi większych jednostek i przyjęcia nowego pływającego doku nr 8, którego budowa trwa w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” (niestety, opóźnienie wynosi ponad dwa lata). Umożliwi on dokowanie jednostek o długości ok. 230 m i szerokości do 36 m. Ma mieć nośność 24 tys. ton. Dla porównania, największy dzisiaj w „Gryfii” dok nr 5 pozwala na dokowanie statków o długości ok. 215 m, szerokości 34 m i masie dokowej ponad 16 tys. ton.

– Dzisiejsza uroczystość wieńczy kluczowy etap modernizacji infrastruktury stoczni – powiedział Daniel Opas, prezes MSR „Gryfia”, dodając, że inwestycja stanowi istotną część strategii rozwoju, której celem jest znaczące zwiększenie możliwości remontowych w segmencie dużych statków o nośności do 80 tys. ton. – Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że nabrzeże Gdyńskie wraz z całą infrastrukturą jest gotowe przyjąć nowy pływający dok numer 8.

Prezes zapowiedział, że dok ma stanąć na przygotowanej głębi w II kwartale 2027 roku.

– Otworzy nam drogę do najbardziej wymagających projektów i zapewni stabilność i dalszy rozwój stoczni – podkreślił, że to pierwsza od dziesięcioleci kompleksowa inwestycja w infrastrukturę stoczniową.

Członek zarządu „Gryfii” Lech Lechmański przybliżył szczegóły przedsięwzięcia. Zaznaczył, że celem było to, aby nowy ogromny dok miał nowoczesną infrastrukturę zapewniającą bezpieczną pracę. Poinformował, że dok będzie miał ponad 235 m długości i 47 m szerokości.

Podczas uroczystości przemawiali także: wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera, przedstawiciel Funduszu Rozwoju Spółek Paweł Porzycki oraz wiceprezes Doraco Radosław Jarosiewicz. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci wielu firm z branży morskiej. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA