Zaprojektowane w Szczecinie. Jeszcze w tym roku zaprezentują nowoczesną łódź

- Marzy mi się jacht, który będzie miał wykonany żagiel z wykorzystaniem perowskitów i możliwość stosowania fotowoltaiki na jachtach - mówi Mariusz Markiewicz

- Wierzę, że to, nad czym dziś pracujemy, mocno namiesza na rynku żeglarskim – zdradza Mariusz Markiewicz, który niedawno objął stanowisko głównego menagera w Balticdesigne Institute. W szczecińskich pracowniach powstają dwie zupełnie nowe jednostki: jacht żaglowy i łódź motorowa, które niebawem wejdą do oferty jachtowego giganta, HanseYachts.

Otwarcie Balticdesigne Institute w Szczecinie blisko dwa lata temu przyjęto z dużym entuzjazmem. Inwestycja w nowoczesne biuro projektowe dla branży jachtowej to inwestycja HanseYachts. Znany w świecie producent zaufał polskim projektantom i powierzył im pracę nad rozwojem.

- Początkowo pracowaliśmy przede wszystkim nad ulepszaniem i modernizacją jednostek, które znajdowały się w ofercie grupy HanseYachts – mówi Mariusz Markiewicz. – Mocno pracujemy również nad systemami IT, by właściciele jachtów i łodzi motorowych mogli zarządzać jednostkami z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych – dodaje.

Mariusz Markiewicz, który kilka miesięcy temu objął stanowisko głównodowodzącego szczecińskiej pracowni badawczo-naukowej, wcześniej nie miał do czynienia z branżą jachtową, zajmował się dużymi projektami o charakterze zaawansowanej mechaniki.

- Stąd bliżej mi obecnie do łodzi motorowych, to ewidentne zamiłowanie do mechaniki ze względu na silniki i ich moc, natomiast większe wrażenie pod względem designu robią jachty i żagle – komentuje.

Balticdesigne Institute wciąż jest w początkowym stadium rozwoju, w pracowniach pojawiają się nowi projektanci i designerzy. Zespół wciąż się buduje i przygotowuje dwie nowoczesne jednostki.

- Na razie prace są w fazie koncepcji jednostki, mowa tu o dwóch modelach: łodzi motorowej oraz jachcie żaglowym – zdradza Mariusz Markiewicz. – Są to dwie zupełnie nowe konstrukcje, zarówno wymiarowo, jak i technologicznie. Zastosujemy w nich wiele nowatorskich rozwiązań. Chcemy zaskoczyć żeglarzy i niebawem zaprezentować wysokiej jakości jednostki. Nie wykluczam, że mocno namieszają na rynku żeglarskim, jeden z tych modeli powinien się pojawić już w tym roku – dodaje.

Wiadomo już, że pierwsza zaprezentowana będzie łódź motorowa. Koncepcyjnie i designersko będzie inna, niż jednostki obecne dotychczas w ofercie grupy HanseYachts.

Projektanci z Balticdesigne Institute mają nadzieję, że łódź zachwyci nie tylko sympatyków jachtowego giganta, ale również tych, którzy do tej pory byli mniej zainteresowani kupnem jednostki od HanseYachts.

Równocześnie projektanci szukają kolejnych pomysłów na rewolucjonizowanie branży. Mariusz Markiewicz przyznaje, że bliska jesteśmy idea szeroko pojętej ochrony środowiska.

- Marzy mi się jacht, który będzie miał wykonany żagiel z wykorzystaniem perowskitów i możliwość stosowania fotowoltaiki na jachtach. Jest tu oczywiście wiele niewiadomych, w tym możliwość zastosowania owych perowskitów przy kontakcie ze słoną wodą, niemniej szukamy koncepcji, by budować jednostki nie tylko piękne designersko, ale również nowoczesne technologicznie – wyjaśnia.

Balticdesigne Institute niebawem będzie świętował swoje drugie urodziny. Projektowane w Szczecinie jachty są budowane w pobliskim zakładzie HanseYachts, znajdującym się w Goleniowskim Parku Przemysłowym. (K)