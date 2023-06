Zakupy w niższych cenach. Koszyk okazji Asprodu

Asprod przygotował cenowe niespodzianki dla klientów. Fot. Asprod

Sieć piekarni-cukierni Asprod wprowadza promocje na ceny swoich najpopularniejszych wyrobów. To niejedyne nowości, jakie marka przygotowała dla swoich klientów w ramach kampanii, której hasłem przewodnim jest „Koszyk okazji Asprodu”.

Wywodząca się ze Szczecina znana sieć piekarnicza, oferująca pyszne produkty rzemieślnicze, przyłącza się także do popularnych Kart Dużej Rodziny. Ich posiadacze zapłacą o 5 proc. taniej za całe zakupy. Mniej wydadzą także posiadacze zachodniopomorskich Kart Seniora – w placówkach Asprodu przysługiwać im będzie również 5 proc. zniżki na całą ofertę.

– Nasi klienci cenią sobie smaczne pieczywo i wyroby cukiernicze wypiekane przez piekarzy zgodnie z tradycyjnymi recepturami oraz dbałością o jakość – mówi Anna Łukasik, dyrektor marketingu Asprod SA. – Jesteśmy firmą lokalną, która chce być blisko swoich klientów. Wyrazem tego są między innymi nasze przyjazne ceny. W czasach drożyzny i inflacji, kiedy tak wiele osób, szczególnie starszych, musi ograniczać zakupy, chcemy skupić się na aspekcie cenowym w jeszcze większym stopniu i zakomunikować, że popularne wyroby można u nas kupić w atrakcyjnych cenach. Nasi klienci nie muszą oszczędzać na smakołykach, które latem bardzo często goszczą na polskich stołach.

Produkty objęte promocją będą zmieniać się rotacyjnie: w pierwszym tygodniu akcji promocyjnej o 33 proc. spadnie cena jagodzianek, dostępnych w dwóch wersjach: z lukrem lub kruszonką, w drugim – pieczonego na miejscu chleba pradawnego (dostępny jest także wariant do samodzielnego wypieku) a w trzecim – ciasta z rabarbarem (również codziennie pieczone na miejscu). W kolejnych tygodniach do akcji promocyjnej zostaną wytypowane inne, równie popularne produkty. Zostaną one oznakowane jako „Koszyk okazji Asprodu”, dzięki czemu będą łatwo dostępne w każdej piekarni tej lokalnej marki.

– Kolejny nasz krok w kierunku obniżenia cen dla osób najbardziej dotkniętych inflacją, to przystąpienie do programu Karty Dużej Rodziny na całym obszarze naszego działania oraz do Zachodniopomorskiej Karty Seniora – dodaje Anna Łukasik. – Posiadaczom tych kart oferujemy 5 proc. rabat na naszą ofertę, przy czym należy pamiętać, że promocje nie łączą się. Aby z nich skorzystać, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i jedną z wymienionych kart.

Informacje o promocjach Asprod będzie komunikował w mediach lokalnych i społecznościowych, w wizytówkach Google Maps, w SMS-ach wysyłanych do klientów oraz na plakatach umieszczonych na stoiskach.

Sieć Asprod od ponad 30 lat zaopatruje w szeroki asortyment świeżego pieczywa oraz wyrobów cukierniczych mieszkańców Pomorza Zachodniego, Wielkopolski oraz Lubuskiego. Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za najwyższą jakość wyrobów, w tym prestiżowych certyfikatów Poznaj Dobrą Żywność, przyznawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy też tytułu Piekarza Roku dla najlepszej piekarni. Obecnie Asprod posiada 87 piekarni-cukierni, przy czym w trzech lokalizacjach funkcjonują formaty śniadaniowo-kawiarniane, a kolejne trzy to innowacyjne placówki w formacie Asprod Drive, w których można dokonać zakupów bez wysiadania z auta. W ofercie Drive można zjeść śniadanie, napić się kawy, dostępny jest tu także asortyment przekąskowy. Oferta Asprodu to również tradycyjne produkty wytwarzane we własnej, rzemieślniczej pracowni. Wśród nich można znaleźć prawdziwe lody, świeżo paloną kawę, czy też ręcznie tworzone praliny i czekolady. Firma nadal się rozwija i stale poszukuje atrakcyjnych lokalizacji, również pod nowo wprowadzane koncepty.

(K)