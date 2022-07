Wypoczywający płacą bonem

W Zachodniopomorskiem podmioty turystyczne odebrały prawie 550 tys. płatności bonem turystycznym na kwotę niemal 394 mln złotych. To trzeci wynik w kraju po województwach małopolskim i pomorskim. W całej Polsce kwota transakcji przekroczyła 2,4 mld złotych.

– Na ok. 177 tys. bonów, które przygotowano w regionie, rodzice aktywowali 135 tysięcy – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa zachodniopomorskiego. – Pozostały do uruchomienia prawie 42 tysiące. Suma płatności przy ich użyciu, dokonanych przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, przekroczyła 89 mln złotych.

W Zachodniopomorskiem u ponad 5,1 tys. podmiotów można płacić bonem turystycznym. Do tej pory odebrały one niemal 550 tys. płatności, w łącznej wysokości ok. 394 mln złotych. W całym kraju przeszło 31 tys. firm i instytucji z branży turystycznej obsługuje bon.

Bon turystyczny mogą aktywować rodzice i opiekunowie, na których jest przyznane świadczenie „500+”. Zrobią to tylko na PUE ZUS. Po aktywacji rodzic otrzymuje kod, który podaje się podczas płatności. Każda transakcja jest potwierdzana jednorazowym kodem, który jest wysyłany SMS-em.

Jeżeli rodzić albo opiekun nie ma na swoim profilu PUE zakładki z bonem turystycznym, powinien zgłosić się do Polskiej Organizacji Turystycznej.

Na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500+”, przypada bon w kwocie 500 złotych. W przypadku np. dwójki dzieci, wartość bonu to 1000 złotych. Natomiast na dziecko z niepełnosprawnością, którą potwierdza odpowiednie orzeczenie, bon wynosi 1000 złotych. Bon turystyczny otrzyma także dziecko, którego rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu nie przysługuje im „500+”.

Rodzice, którzy nie wykorzystali bonu, mogą to zrobić do końca września 2022 roku. Również mający dzieci urodzone w ostatnich miesiącach ubiegłego roku (październik – grudzień), mimo że wniosek o 500+ złożyli po 31 grudnia 2021 roku (ważne, że zrobili to w ciągu trzech miesięcy od narodzin).

