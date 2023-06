WRDS: „Brakuje pieniędzy dla żeglugi promowej”

Posiedzenie WRDS odbyło się w trybie hybrydowym w siedzibie zachodniopomorskiego sejmiku. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Brakuje pieniędzy i cennego czasu dla żeglugi promowej – podkreślali uczestnicy dyskusji podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zachodniopomorska WRDS apeluje o pilne podjęcie działań naprawczych w stosunku do polskich przewoźników promowych i natychmiastowe odblokowanie niezbędnych inwestycji. W poniedziałek przyjęto stanowisko w tej sprawie. Skierowane jest do premiera Mateusza Morawieckiego i pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marka Gróbarczyka.

Temat aktualnej sytuacji rynkowej armatorów promowych został zgłoszony pod obrady WRDS przez Jacka Dubińskiego, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.

– 14 czerwca odbyło się posiedzenie komisji sejmu, które skończyło się niczym – ocenił Jacek Dubiński.

Dodał, że temat jest palący i wymaga natychmiastowych reakcji i decyzji. Zwracał uwagę na kwestie finansowe. Mówił m.in., że polskie firmy, aby się rozwijać, muszą mieć nowoczesne jednostki pływające, by konkurować z innymi firmami, ale i transportem drogowym.

– Istotną sprawy jest to, żeby nasze firmy mogły spokojnie pracować i konkurować z innymi armatorami. A żeby to się stało, muszą mieć zapewnione rzetelne i stałe finansowanie państwa – podkreślał Jacek Dubiński.

– Jako sejmik województwa zajmowaliśmy stanowisko przeciwko prywatyzacji PŻB i stanowisko za zbudowaniem polskiej silnej grupy promowej – mówił marszałek i przewodniczący WRDS Olgierd Geblewicz. – Idea Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, którą rozwijamy i która się materializuje, to kolejny krok, żeby port Szczecin-Świnoujście otwierał się na świat i był konkurencyjną bramą na Skandynawię i ze Skandynawii na całą Europę Środkowo-Wschodnią. To była nasza idea, dlatego postulowaliśmy o podjęcie działań. Udało się zatrzymać sprzedaż i poczynić doraźne inwestycje w PŻB, ale mieliśmy świadomość, że konkurencja będzie szła do przodu, jeśli chodzi o inwestycje.

Wedle marszałka polskie firmy „odnotowują coraz gorszą pozycję konkurencyjną na rynku i coraz gorsze wyniki finansowe”, a „taka sytuacja nie wynika z tego, że pracownicy gorzej pracują”, tylko z „grzechu zaniechania”.

W stanowisku podjętym przed WRDS czytamy: „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim apeluje do Rządu RP o: pilne podjęcie działań naprawczych w stosunku do polskich przewoźników promowych, natychmiastowe odblokowanie niezbędnych inwestycji podnoszących konkurencję polskich przewoźników promowych na rynku światowym, udzielenie wsparcia finansowego niezbędnego do odblokowania działań inwestycyjnych polskich przewoźników promowych, pilne wznowienie dialogu społecznego w dziedzinie transportu morskiego”.

(as)