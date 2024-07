Wnioski o bon energetyczny od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia w Szczecińskim Centrum Świadczeń będą przyjmowane wnioski o wypłatę bonu energetycznego. To jednorazowe świadczenie wprowadzone, aby zrekompensować częściowe odmrożenie cen energii.

Bon będzie przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. i jest świadczeniem przeznaczonym dla gospodarstw domowych, w których dochody nie przekroczyły 2500 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1700 zł na osobę w rodzinie.

- W przypadku bonu obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że wsparcie będzie mogło być przyznane nawet w przypadku przekroczenia kryterium - informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. - Kwota bonu będzie pomniejszana o wysokość tego przekroczenia, a minimalna wysokość świadczenia wynosić będzie 20 zł.

Wysokość świadczenia będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu ogrzewania domu/mieszkania.

Świadczenie wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest to zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to kwota bonu rośnie o 100 proc.: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. Wzór dokumentu do wypełnienia będzie dostępny na stronie Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

- Wnioski będzie można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP oraz przez aplikację mObywatel - tłumaczy Maciej Homis. - Wniosek składany w tej formie będzie musiał być potwierdzony podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wypełnione dokumenty w formie papierowej można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta SCŚ przy ul. Kadłubka 12, w Filii Urzędu Miasta Szczecin na prawobrzeżu przy ul. Rydla 39/40 w przygotowanej do tego celu urnie. Można je przesłać także pocztą tradycyjną na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

Zgodnie z przepisami, na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę ustawodawca przewidział termin 60 dni. Wypłata realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym. (K)

