Wiele wyzwań i oczekiwań. Noworoczne spotkanie branży morskiej [GALERIA]

Na zdjęciu od lewej: wiceminister Arkadiusz Marchewka, przewodniczący Cezary Sylwestrzak, wiceprezydent Michał Przepiera i dr inż. Andrzej Montwiłł. Fot. Marek CZASNOJĆ

Tradycyjne spotkanie noworoczne gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego odbyło się we wtorek (9 stycznia) wieczorem w kawiarni Cafe 22 w Szczecinie. Zorganizowano je po raz 18. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, nauki, instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą branżą morską.

– Od dwóch tygodni mam zaszczyt pełnić funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie jestem odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką morską, które są tak bardzo istotne dla naszego miasta i całego regionu – powiedział na początku spotkania wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. – Jako człowiek ze Szczecina, człowiek stąd, chcę powiedzieć, że to będą nasze priorytety i mamy wielkie szanse na zrealizowanie tego, czego byśmy wspólnie chcieli.

Zapowiedział, że chce traktować ludzi z branży morskiej, przedsiębiorców jako partnerów w dyskusji na temat przyszłości i roli państwa w tej części gospodarki.

– Wiem, że przed nami jest wiele wyzwań, wiele spraw do zrealizowania – dodał wiceminister. – Ja wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie wiedziałem, że aż tyle ich jest, jak się zajrzy do środka. Ale to znaczy, że możemy wspólnie zbudować coś dobrego i chciałbym, aby ten pierwszy rok naszej współpracy w tej mojej roli był przede wszystkim rokiem, w którym będziemy mogli powiedzieć, że zaczynamy zmiany sposobu myślenia. Patrzę na to, co się działo w Szczecinie – te wszystkie hasła i opowieści o budowie mocarstwowych planów wielkich stoczni, budowy ogromnych promów sami wiecie jak się skończyły, ale nie będę tego kontynuował, bo nie na to czas. Trzeba myśleć o przyszłości. Przyszłość jest w naszych rękach, jest w rękach tych, którzy odpowiadają za tę gospodarkę morską, czyli przedsiębiorców, firmy działające w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim i nie tylko, bo wiele z nich ma też przecież jednostki pływające po oceanach całego świata.

Wiceminister Marchewka zadeklarował gotowość do współpracy i rozmów o najważniejszych wyzwaniach.

– Mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie stwierdzić, że naszym wspólnym celem jest zbudowanie silnego szczecińskiego środowiska gospodarki morskiej, które będzie służyło mieszkańcom i całemu regionowi – zakończył.

Wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera również podkreślił, że ten rok jest czasem wielu wyzwań i oczekiwań oraz życzył, by był on pomyślny dla gospodarki morskiej, miasta i regionu.

Krótkiego podsumowania minionego roku dokonał dr inż. Andrzej Montwiłł, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowych. Jego zdaniem, wydarzeniem numer jeden było zbudowanie nowego doku przez Net Marine Group. Jak dodał, z rozmów z firmami wynika, że mają dużo zleceń, co oznacza, że jest dobrze.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, nieformalnych rozmów, zacieśniania wzajemnych kontaktów, a przede wszystkim integracji środowiska wywodzącego się z szeroko rozumianej branży morskiej. Nie zabrakło również poczęstunku.

Cezary Sylwestrzak, przewodniczący Rady Oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Szczecinie poinformował, że noworoczne spotkanie przygotowały następujące podmioty: Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, KIGM – Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polski Związek Maklerów Okrętowych, Rada Interesantów Portu Szczecin, Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów, Związek Armatorów Polskich, Zachodniopomorski Klaster Morski, Polska Żegluga Morska, Bulk Cargo Port Szczecin, Fosfan SA i Unity Line.

