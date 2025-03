W stronę transformacji energetycznej. Jak to zrobić, żeby nie zaszkodzić

To co nazywacie

2025-03-21 15:37:49

"transformacją energetyczną" nią nie jest i nie jest konieczne. To raczej powrót na drzewo, krok wstecz i krzywda uczyniona ludziom przez globalnych geszefciarzy, którzy żadnej okazji do sutego zarobku nie odpuszczą. Pożądanymi cechami energii jest jej stabilność, dostępność, niska cena. Liczy się również niezależność technologiczna i surowcowa narodu. To co robicie jest tego zaprzeczeniem. To, że o sprawach energii wypowiadają się wszyscy, tylko nie inżynierowie, tylko to potwierdza. Precz!