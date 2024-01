W porcie Szczecin będą produkowane wieże wiatrowe. Windar wybuduje nowoczesną fabrykę

FIGO

2024-01-16

Co mógł ,a co zrobił duet PO+PSL w latach 2009- 2015 pamiętają osoby dojrzałe .One wybierały PIS . Młodzież ogłupiona świetnymi kłamstwami Donka i urokiem Szymusia , no i oczywiście dużą częścią społeczeństwa nie trawiącego " bizancjum Kaczyńskiego " , zadecydowała o zmianie władzy. Dajmy nowym ( starym ) szansę , to oczywiste! Rozpoczynanie zmian na " wydrę " , bo przeszkadza DUDA , szybko zniechęci społeczeństwo do awanturników i nic nie robiących dobrego gospodarce .Zatrzymanie jąder lipa !