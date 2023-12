Unijne wsparcie dla projektu Baltic Pipe rozliczone

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny Fot. Dariusz GORAJSKI

Do spółki Gaz-System wpłynęła informacja Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) o ostatecznym rozliczeniu umowy na dofinansowanie prac budowlanych dla projektu Baltic Pipe. Ostatnią transzę przyznanego dofinansowania Gaz-System otrzymał 18 grudnia br., tym samym projekt został zamknięty i pod tym względem całkowicie rozliczony.



Prace budowlane dla projektu Baltic Pipe były współfinansowane ze środków UE, z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Energy), który jest unijnym programem finansowania służącym wdrażaniu polityki transeuropejskich sieci energetycznych. Ma na celu wspieranie inwestycji w budowę nowej transgranicznej infrastruktury energetycznej w Europie.



– Wartość dofinansowania dla prac budowlanych projektu Baltic Pipe wyniosła 214 mln 920 tys. euro i był to jeden z najwyższych grantów przyznanych w ramach całego programu CEF Energy w ostatniej dekadzie – poinformował Gaz-System.



Projekt Baltic Pipe od początku traktowany był jako strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej, poprzez połączenie złóż zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z rynkami gazu w Danii i Polsce.

Nowe połączenie biegnie od Morza Północnego, gdzie łącząc się z gazociągiem Europipe II, zapewnia dostęp do gazu ze złóż norweskich. Następnie poprzez sieć gazociągów w Danii oraz rurociąg położony na dnie Morza Bałtyckiego łączy się z polskim systemem przesyłowym.

Realizacja projektu w pełni wpisywała się w założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj. wzmocnienia konkurencji, integracji rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt Baltic Pipe był uwzględniony przez Komisję Europejską na wszystkich dotychczasowych listach (w latach 2013, 2015, 2017, 2019 oraz 2021) projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest – PCI). Z perspektywy KE realizacja projektu była istotna dla całej Unii.



Znalezienie się projektu na liście PCI przełożyło się na możliwość pozyskania znaczących bezzwrotnych środków (w ramach mechanizmu Connecting Europe Facility – CEF) na przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego, a także uzyskania wsparcia instytucji unijnych na poziomie politycznym i administracyjnym (m.in. w zakresie pozyskiwania pozwoleń czy badań środowiskowych).



Z programu CEF Energy dofinansowane było zarówno studium wykonalności projektu, jak też prace projektowe i przedinwestycyjne. Łączna wysokość udzielonych dotacji na projekt Baltic Pipe wyniosła 266 mln 769 tys. 601 euro. Beneficjentami przyznanych dotacji były obie firmy zaangażowane w realizację Baltic Pipe, czyli polski Gaz-System oraz duński Energinet, przy czym na Gaz-System przypadło 243 mln 517 tys. 328 euro.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

(ek)