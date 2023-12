Próbują oszukiwać na rzekome inwestycje w Baltic Pipe

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa ostrzegła w czwartek przed nowymi wariantami oszustw inwestycyjnych z użyciem wizerunku znanych osób, w tym zwłaszcza przed materiałami promującymi fałszywą platformę inwestycyjną rzekomo związaną z projektem Baltic Pipe.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa poinformowała w czwartek, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) obserwuje nowe odmiany oszustw inwestycyjnych. Oszuści najczęściej zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych.

"Zwykle wykorzystują wizerunki znanych osób, cieszących się zaufaniem społecznym: w szczególności polityków, biznesmenów, dziennikarzy i sportowców. Coraz częściej obserwujemy spreparowane specjalnie w tym celu filmy wykorzystujące sztuczną inteligencję (tzw. deepfake), wzmacniające wiarygodność przekazu oszustów" - poinformowała NASK.

Jak dodano, fałszywe wiadomości zawierają link do rejestracji na platformie inwestycyjnej. "Jeśli zainteresowana osoba poda na niej swoje dane, kontaktuje się z nią rzekomy +doradca inwestycyjny+, który przekonuje do dokonania przelewów finansowych" - dodała NASK. W rzeczywistości dochodzi do wyłudzenia pieniędzy ofiary.

Eksperci radzą, by zachować rozsądek i zgłaszać podejrzane strony "inwestycyjne" na incydent.cert.pl.(PAP)

