Trwa konferencja GAZTERM w Międzyzdrojach. Polska uniezależni się od dostaw z Gazpromu?

W Międzydrojach trwa konferencja GAZTERM. To największe spotkanie branży gazowniczej w Polsce – oprócz prezesów spółek działających na rynku gazu, biorą w niej udział m.in. przedstawiciele polskiej administracji rządowej.

Zapytaliśmy obecnego na konferencji Piotra Naimskiego - sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, czy Polska uniezależni się – zgodnie z zapowiedziami – już w 2023 r. od dostaw gazu z Gazpromu?

– Nie tylko w 2023 r. ale już ostatniego dnia grudnia 2022 r. – odpowiedział Piotr Naimski.

Motywem przewodnim spotkania jest temat paliw gazowych w procesie transformacji energetycznej Polski i regionu Trójmorza. To szczyt gazowy Trójmorze – Ukraina.

Minister Naimski odnosząc się do tematu rozbudowy infrastruktury gazowej i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski stwierdził, że już w przyszłym roku gotowy będzie tzw. interkonektor łączący systemy gazowe Polski i Słowacji, co oznacza, że możliwe będzie przesyłanie gazu z terminalu LNG w Świnoujściu także na Ukrainę.



W konferencji uczestniczą m.in. politycy i urzędnicy odpowiedzialni za sektor energetyczny z Polski, Litwy i Ukrainy. Obecny jest także ambasador Danii w Polsce.

(r.)