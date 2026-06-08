Terminal instalacyjny dla farm wiatrowych w Świnoujściu ma być dwa razy większy [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Rosnące zapotrzebowanie na usługi, wykorzystanie aktualnych zasobów i wsparcie dla lokalnego biznesu – to w skrócie powody, dla których decydenci chcą rozbudować Świnoujście Offshore Terminal. W Świnoujściu podpisano list intencyjny w tej sprawie.

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Dokument ma wyznaczać kierunki rozwoju dla inwestycji, która już teraz zyskuje na znaczeniu nie tylko dla Świnoujścia, ale także dla całej zachodniej części polskiego wybrzeża. List intencyjny podpisali zarówno reprezentanci Ministerstw Klimatu i Środowiska, Energii, Infrastruktury, jak i spółek Orlen Neptun i Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w prawobrzeżnej części Świnoujścia działa od roku i jest już wykorzystywany przy realizacji pierwszych polskich projektów offshore na Bałtyku. Na terenie terminala składowane i przygotowywane są elementy farm wiatrowych, które następnie trafiają na miejsce montażu na morzu. Obiekt jest obecnie wykorzystany w około 70 procentach.

- Port służy nie tylko morskiej energetyce wiatrowej. Wykorzystywany jest także na inne cele dla klientów polskich i zagranicznych. Rok temu świętowaliśmy uroczyste otwarcie i uruchomienie oddanie do aktywacji tego obiektu. Szacujemy, że około 70 proc. w tej chwili mamy wykorzystania tego placu. To jest duże osiągnięcie, widać zapotrzebowanie, mamy dużo zapytań i stąd też planujemy już kolejny etap – wskazywał prezes zarządu Orlen Neptun Janusz Bil.

Orlen Neptun kolejny etap rozbudowy infrastruktury także zwiąże z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

- Dzisiejszy list intencyjny nie przesądza jeszcze o docelowym kształcie tej inwestycji. Przed nami analizy, rozmowy, analizy biznesowe oraz konstruowanie finansowania. Niemniej jednak wszyscy wiemy, że przed polskim offshore są lata intensywnego rozwoju. Przed nami wiele projektów offshore'owych w naszej wyłącznej strefie ekonomicznej. Niektóre z tych projektów będą realizowane równolegle. Stąd decyzja o tym, ażeby wzmocnić Świnoujście na mapie południowego Bałtyku jako jeden z najważniejszych elementów morskiej energetyki wiatrowej, jest jak najbardziej słuszna – akcentował Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



Wsparcie z góry

Pozytywnie działalność firmy ocenia także Minister Klimatu i Środowiska, podkreślając jej ekologiczny charakter. Resort widzi w rozbudowie dużą szansę gospodarczą.

- W ten sposób będziemy mogli sprzedawać nasze usługi, budując naszą gospodarkę również na potrzeby innych krajów, obsługując w zasadzie z tego terminala tutaj w Świnoujściu, mając możliwość obsługi większości inwestycji realizowanych na Morzu Bałtyckim. Nie damy się zatrzymać. Prawdziwi patrioci wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii – mówiła minister Paulina Henning-Kloska w Świnoujściu.

Inwestycję wspierają także decydenci z resortów energii i inwestycji.

- To jest proces, to jest droga, z której nie zejdziemy, bo to jest proces i droga, która gwarantuje konkurencyjność naszej gospodarki, gwarantuje niskie ceny energii, gwarantuje niezależność i suwerenność – deklarował wsparcie minister Miłosz Motyka.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury podkreślał inne działania, które powodują, że szereg inwestycji ma zapewniać tanią i ekologiczną energię.

- Nie myślimy tylko o tym, co się dzieje tutaj w porcie, ale myślimy o tym, co się dzieje z dala od portu, po to, aby te elementy, które tutaj są transportowane, mogły być też bezpiecznie przewożone do innych miejsc. Między innymi już realizujemy w tym roku autostradę wodną do portu w Świnoujściu – podkreślał minister A. Marchewka.

Lokalny kontekst

Przy tej inwestycji szef Orlen Neptun zwracał uwagę, że jest mocno zakorzeniona w lokalny interes.

- Spółka Świnoujście Offshore Terminal ma siedzibę tutaj w Świnoujściu. Tutaj płaci podatki, tutaj kontrybuuje do lokalnego budżetu. Stworzyliśmy tutaj miejsca pracy, a dla Świnoujście Offshore Terminal pracuje w tej chwili ponad 20 firm lokalnych świadczących różnego rodzaju usługi – podkreślał prezes J. Bil.

Także lokalny biznes ma skorzystać na docelowej rozbudowie ŚOT. List intencyjny ma być podwaliną pod koncepcje, w jakim kierunku ma ta rozbudowa podążać. Wartość pierwszej części inwestycji przekroczyła 400 milionów złotych. ©℗

(km)

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