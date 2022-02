Teraz remont i kontrola statku pod rosyjską banderą ściągniętego z mielizny

Informowaliśmy już o perypetiach statku pod rosyjską banderą „SMP Novodvinsk”, który 12 stycznia br. stanął na mieliźnie na Zalewie Szczecińskim. Tkwił tam przez miesiąc. Udało się go wyciągnąć 11 lutego i w końcu dotarł do szczecińskiego portu. Po rozładunku trafił do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Opuści Szczecin dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych prac i inspekcji.

Przypomnijmy, że statek płynął do Szczecina z ładunkiem 6142 ton slabów (półproduktu hutniczego). Prawdopodobnie w wyniku awarii steru (ale to już ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich oraz Izba Morska) wszedł na mieliznę, a próba jego wyciągnięcia za pomocą holownika nie powiodła się. Jednostka znajdowała się poza torem wodnym Świnoujście-Szczecin (w pobliżu I Bramy Torowej) i nie stanowiła przeszkody dla statków poruszających się w tym rejonie. Ruch odbywał się tam jednokierunkowo.

Aby wyciągnąć statek z mielizny, trzeba było najpierw częściowo go rozładować (odlichtować). Prace te wykonała firma Żegluga na Odrze. Ruszyły 10 lutego, a następnego dnia, po rozładowaniu ok. 1500 ton, jednostka podniosła się i odzyskała pływalność.

– Udało się ją wprowadzić na tor wodny, skąd wyruszyła o własnych siłach w dalszą podróż do szczecińskiego portu – poinformowała Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Szczecinie. – Statek płynął w asyście dwóch holowników.

„SMP Novodvinsk” 11 bm. zacumował przy nabrzeżu Słowackim. Tam został rozładowany i przeszedł między innymi kontrolę przeprowadzoną przez inspektorat ochrony środowiska Urzędu Morskiego. Jak się dowiedzieliśmy, nie wykazała ona żadnych poważnych nieprawidłowości.

W piątek (18 bm.) statek dotarł do nabrzeża Gnieźnieńskiego Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Po przeglądzie na doku i wykonaniu niezbędnych prac naprawczych przejdzie jeszcze inspekcję PSC. To kontrola przeprowadzana przez państwo portu (Port State Control), której celem jest m.in. sprawdzenie, czy kompetencje kapitana i oficerów na pokładzie oraz stan jednostki i jej wyposażenia są zgodne z konwencjami międzynarodowymi.

