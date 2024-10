Spadek przeładunków o ponad 11 procent w portach Szczecin – Świnoujście [GALERIA]

W zespole portów Szczecin – Świnoujście zauważany jest powrót do wielkości przeładunków podobnych jak w roku 2021. Na zdjęciu: przeładunek koksu na nabrzeżu Chorzowskim w szczecińskim porcie. Fot. Piotr SIKORA

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował, że przeładunki w ciągu trzech kwartałów br. w obydwu portach wyniosły łącznie 23,9 mln ton. To o 11,4 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Istotny wpływ na spadki miały przede wszystkim dużo niższe obroty w grupie towarowej węgiel. Zanotowano tu o blisko 62 proc. mniej przeładunków. Gorsze wyniki dotyczyły także zboża i paliw.

– Odnoszenie obecnej sytuacji do poprzedniego roku jest obarczone pewnym błędem, wynikającym z nadzwyczajnych wartości przeładunków węgla w latach 2022 i 2023, co było spowodowane sytuacją geopolityczną i zmianą łańcuchów dostaw, a to z kolei wynikało z pilnej potrzeby uzupełnienia niedoborów tego surowca – tłumaczy Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ.

Obecnie sytuacja normuje się i podlega już typowym trendom rynkowym oraz relacji popytu i podaży. Zauważany jest powrót do wartości przeładunków zbliżonych do osiąganych w roku 2021.

– Ta tendencja jest widoczna między innymi w średniej wartości przeładunków dobowych – wyjaśnia prezes.

Wartości zbliżone do zeszłorocznych dotyczą m.in. przeładunków drobnicy – zarówno promowej, jak i w całym tym sektorze ładunkowym. Niezmienne wyniki zanotowano także w przypadku strategicznego z punktu widzenia państwa surowca: LNG.

Duży wzrost natomiast odnotował port Szczecin w przeładunkach drewna, bo aż o 94,5 proc. Ta grupa ładunkowa zwiększa swój udział w wynikach portu już od początku roku.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka komentując wyniki finansowe polskich portów na portalu X, poinformował, że zysk netto rok do roku w zespole portów Szczecin – Świnoujście wzrósł o 22,37 mln zł (czyli o 25 proc.).

(ek)