Rząd: od stycznia 2025 r. najniższa pensja wyniesie 4626 zł brutto

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Rząd po czwartkowym posiedzeniu zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. (4300 zł), czyli o 7,6 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@Gospodarka 2024-06-13 21:46:21 Minimalna netto w Niemczech to 1900 euro. Gospodarka niemiecka może płacić. Polscy Janusze biznesu to hieny i nieuki. Janusze biznesu to miernoty ekonomiczne i gospodarcze bez żadnego kapitału, bez żadnych umiejętmości zawodowych, zero rozumu. Zrobili z Polaków śmieciowych niewolników. Same śmieciowe umowy, praca za grosiki i myślą że tak do końca świata będzie. Straszyć gospodarką, ekonomią, śmiechu warte.

to nie gaz drożeje 2024-06-13 21:31:46 to nie gaz drożeje ale rosną podatki od emisji CO2 i podatki od potencjału cieplarnianego metanu ( 75 razy większy niż CO2 ). To nie gaz ale energia z niego wyprodukowana drożeje...

Radek 2024-06-13 21:24:23 Istotną pozycją są obciążenia podatkowe – VAT, który w poprzednich latach wynosił 23 proc., i akcyza w wysokości 5 zł/MWh. W ramach tzw. tarczy inflacyjnej poprzedni rząd zniósł akcyzę, a VAT obniżył do 5 proc.

Radek 2024-06-13 21:23:20 Około jednej trzeciej rachunku stanowią opłaty dystrybucyjne – głównie za korzystanie z sieci. W rachunku zawarte są również inne opłaty wynikające ze wspierania inwestycji, np. opłata kogeneracyjna (0,5 proc.) lub OZE (0,1 proc.), lub ze starych zobowiązań (rozwiązania kontraktów długoterminowych KDT) – tzw. opłata przejściowa. Nowym składnikiem ceny jest opłata mocowa, płacona elektrowniom za to, że są w systemie (ponad 6 proc.).

gospodarka głupcze 2024-06-13 20:25:09 Ktoś tu pisze że pensja minimalna powinna wynosić 10k. To tylko świadczy jak mało ludzie rozumieją z ekonomii. Jak pensja minimalna będzie na poziomie 10k, to składka zus będzie wynosić blisko 5k, a ceny w sklepach poszybują w górę i taki np chleb będzie kosztował 20 zł. Kiedy w końcu durny elektorat pisu pojmie że pensja minimalna nie zwiększa zamożności, a wręcz przeciwnie, pogłębia biedę? Pensja minimalna rośnie bo rosną ceny a ceny rosną bo rośnie pensja. To jest błędny krąg, na którym tracą

Zenekk 2024-06-13 19:43:38 Za pis najnizsza wzrastala o 500 zlotych za każdym razem, a teraz raptem o 130zl za PO i Kosiniak i Lewica. W Niemczech brakuje pracowników, to pojedziecie sprzątać, zbiór szparagów czeka i praca fizyczna na produkcji na polecenie Berlina. Tusk wszystko załatwi Njemcom, tanie siła robocza z Polski.

@Radek 2 2024-06-13 19:23:23 Gaz na rynkach światowych tanieje. W Polsce musi podrożeć bo ktoś spisał długoterminowe umowy z Norwegami, z Katarem, z USA. Rząd PiS faktycznie zrobił jakieś tarcze, połączył PGNiG z Orlenem, bo w pewnym czasie PGNiG miał kilkanaście miliardów zł strat i leżał na łopatach. Dopóki będą te drogie kontrakty zawarte za PiS, gaz w Polsce będzie drożeć mimo spadku cen na światowych giełdach. Takich mieliśmy tuzów w rządzie i w spółkach. Tak samo będzie z energią elektryczną, paliwem.

gas 2024-06-13 17:22:54 przy obecnych cenach minimalna pensja powinna wynosić 8-10 tys. na rękę. zarobki poniżej są satyrą.

Radek 2024-06-13 17:10:03 I jeszcze jedno, ceny gazu spadły o ponad 50% na rynkach giełdowych a w Polsce cena i prądu i gazu rośnie! A oni proponują 7% podwyzki zarobków gdy juz tysiace miejsc pracy zostało zlikwidowanych a 13 i 14nastki zostaly pomnieszone dla emerytow i rencistów! Ale o tym nikt nie mówi!!

Radek 2024-06-13 17:06:26 Były dopłaty do rachunķów za gaz i prąd, które to dopłaty rząd z budzetu przekazywał firmom gazowym i produkujacym energię elektryczną. Ale o tym Pan tuskowy juz nie wspomina... a gaz trzeba było zacząc pozyskiwac z innych zrodeł niz ruskie ze wzgledu na wojnę ruskich z Ukrainą. Tak cala unia zrobila a deal to niemcy chcieli zrobić z ruskimi za pomocą rur nord stream 1 i 2!

No to jak tak 2024-06-13 17:00:29 dużo będą płacić , to idę do roboty ! Tylko kto mnie przyjmie , bo chyba nie Donek pierdonek ?

Za 2024-06-13 16:55:23 Jak PiS był przy korycie to teź były podwyźki. Łacznie z czynszami. I nikomu to nie przeszkadzało.

gaz o 60 % 2024-06-13 16:48:14 kto k ... nami rządzi .mamy sobie wziąć tabletkę dzień PO. Coś mi się wydaje że zima będzie gorąca co prawda tusk spie... do brukseli berlina ale jego następca będzie do wywalnia

@Radek 2024-06-13 15:41:39 Za PiS ceny gazu skoczyły z 7 groszy za kWh do 20 groszy. I siedziałeś cicho. Śmierdział ci tani ruski gaz, to będziesz wąchał drogi demokratyczny amerykański za 35 groszy.